Vicenza: Magika Notte Bianca ritorna dopo due anni

Magika Notte Bianca, dj set in piazza dei Signori, city safari per i bambini, spettacoli e concerti



Il 15 luglio a Vicenza sarà Magika Notte Bianca. Ritorna, infatti, dopo due anni con questo nuovo nome e con tante novità la notte bianca del centro storico vicentino.

Questa mattina ne hanno svelato i contenuti l’assessore al turismo e manifestazioni Silvio Giovine, l’assessore alla cultura Simona Siotto, insieme a Nicola Piccolo, presidente sezione 1 Centro storico di Confcommercio Vicenza che è partner dell’iniziativa con Fabio Facchini di Vgest.

“Torna dopo due anni la notte bianca – commenta l’assessore al turismo e manifestazioni Silvio Giovine –, un momento che regaliamo al tessuto commerciale e agli esercizi pubblici ma soprattutto ai vicentini che attendevano dal 2019 il ritorno di questa iniziativa e che potranno finalmente tornare a ballare in piazza dei Signori. L’edizione di quest’anno sarà focalizzata soprattutto sulla cultura con l’apertura dei nostri Musei e con tante iniziative in diversi luoghi della città. Sarà una notte bianca diversa dal solito anche per l’attenzione che abbiamo rivolto alle famiglie, con tanti eventi con focus sui bambini. La notte sarà inoltre caratterizzata come di consueto dall’apertura prolungata dei negozi, dai quali abbiamo riscontrato un’ampia disponibilità”.

“Venerdì 15 luglio – ha continuato l’assessore alla cultura Simona Siotto – la cultura sarà presente per tutta la serata con l’apertura eccezionale di moltissimi luoghi, dalla Basilica Palladiana alla Biblioteca Bertoliana fino ai Chiostri di Santa Corona e al Teatro Olimpico. Vogliamo infatti che la cultura sia al centro e parte viva dell’estate vicentina, come dimostrato anche con l’avvio della nuova rassegna Vicenza Summer Festival”.

“Vicenza si appresta a proporre un ulteriore appuntamento di musica e divertimento per tutti – ha affermato Nicola Piccolo, presidente sezione 1 Centro storico di Confcommercio Vicenza – oltre ai concerti di “Vicenza in Festival” che faranno del centro storico, della piazza dei Signori in particolare, il palcoscenico ideale per accogliere il grande pubblico e quanti amano trascorrere piacevoli serate all’aperto.

In queste occasioni è tutta la città che diventa protagonista, che esprime fascino e accoglienza anche attraverso le vetrine dei negozi, i bar e ristoranti, con i loro plateatici nelle vie e nelle piazze. Confcommercio Vicenza collabora, come ogni anno, all’organizzazione degli eventi estivi dando supporto all’assessorato al commercio e attività produttive, coordinando gli operatori del commercio, turismo e servizi e promuovendo le manifestazioni. Il nostro grazie va agli organizzatori di questo evento, in particolare a Fabio Facchini che è oltre ad essere un grande imprenditore è il presidente provinciale della Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo) – Confcommercio, e l’assessore Giovine per aver allestito, anche quest’anno, un calendario di appuntamenti prestigioso, che incontra i gusti di un ampio pubblico.

Da questo week end fino ai festeggiamenti di settembre sarà un periodo di manifestazioni, eventi culturali e grandi concerti, quindi, di grande vitalità per Vicenza. Speriamo anche sul fronte delle presenze turistiche, ma sicuramente di tante occasioni per i vicentini di entusiasmarsi della loro bella città”.

“Dopo due anni di pandemia – ha concluso Fabio Facchini di Vgest – riuscire a realizzare questa notte bianca non è stato facile ma è stato fortemente voluto e per questo abbiamo organizzato l’evento in tempi record accogliendo con piacere l’invito dell’amministrazione comunale. Sarà un ritorno alla normalità e al divertimento dei giovani e anche delle famiglie per un evento che coniuga per una notte l’intrattenimento con il mondo della cultura”.

Dopo due anni, quindi, l’amministrazione comunale ripropone la magica serata di musica, intrattenimento e animazione del centro storico in collaborazione con la Confcommercio – Imprese per L’Italia – di Vicenza, i pubblici esercizi del centro storico e Vgest srl.

Obiettivo dell’iniziativa è dedicare la serata ad un pubblico eterogeneo, coinvolgendo soprattutto le famiglie con bambini con l’avvio delle manifestazioni fin dalle 18.30, e coniugare l’aspetto commerciale, che prevede l’apertura prorogata di bar e negozi fino a tarda sera, con l’aspetto culturale.

Cuore della Magika Notte Bianca sarà piazza dei Signori, dove la musica sarà protagonista della serata, ma anche molti altri luoghi della cultura rimarranno aperti fino alle 24 per ospitare visite ed eventi, dal Teatro Olimpico alla Basilica Palladiana, dai Chiostri di Santa Corona al giardino del Teatro Astra e alla Biblioteca Bertoliana.

Da piazza Matteotti alle 18.30 partirà un City Safari dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni che verranno accompagnati dalle guide turistiche abilitate di Vicenza a scoprire le bellezze del centro storico, con tante sorprese per i viaggiatori di domani. Per bambini e ragazzi Theama Teatro proporrà inoltre lo spettacolo “Il segreto del bosco vecchio”, dal racconto di Dino Buzzati, alle 18nel giardino del Teatro Olimpico.

Per quanto riguarda l’intrattenimento in piazza dei Signori, che rappresenterà il fulcro dell’evento, si inizierà alle 19 con un dj set di sottofondo per accompagnare l’aperitivo vicentino nei plateatici degli esercizi delle piazze.

Dalle 20.30 e fino alla mezzanotte inizierà lo spettacolo vero e proprio, con l’alternanza di vari dj ed un corpo di ballo formato da sei ballerini e da tre vocalist che animeranno la serata. Intorno alle 21 è prevista l’esibizione del gruppo “Los Locos” con canzoni e balli di gruppo.

Gli altri luoghi della Magika Notte Bianca saranno il teatro Olimpico, con lo spettacolo “Suoni e luci” alla mezza di ogni ora; i Chiostri di Santa Corona con il concerto di Cross Currents Trio featuring Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter per New Conversations Vicenza Jazz e il Cinema sotto le stelle dedicato al film Jazz Noir – Indagine sulla morte del leggendario Chet Baker di Rolf van Eijk.

E ancora: la Basilica palladiana aperta fino alle 23 per la mostra Illustri Festival; il Giardino del Teatro Astra con le proposte teatrali di Terrestri d’estate; la Biblioteca Bertoliana con la Mostra d’illustrazione per l’infanzia /E.MÒ.TI.CON/ Custodi Terrestri con attività di animazione per bambini e famiglie a cura de “La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale” e la Mostra e Mercatino libro usato; piazza delle Erbe con il silent party che animerà dalle 23.30 alle 2 la Corte dei Bissari con la musica in cuffia di Dj buffa doc, Andrea Comparin (munstac), Alessando Forte e Francoise De.

Nell’ottica di valorizzare soprattutto l’attività dei locali del centro storico, ci sarà un unico punto di ristoro aggiuntivo allestito in piazza dei Signori fino all’una di notte.

Il programma



Piazza dei Signori

Dalle 19:00 alle 00:00

19:00 – 20:00 Dj Prince Anizoba | Anteprima Yoru

20:00 – 20:40 Dj Bozzi M & Vittorio Mazzon | Pazzeska

20:40 – 21:15 Dj Aleeex | Memories

21:15 – 22:00 Roby Borillo by LOS LOCOS & Village Girls

22:00 – 22:45 Dj Andrea Bozzi | Cuore Matto

22:45 – 23:15 Marco Fortunato | Sheky

23:15 – 00:00 | Magika – Reggaeton y Pop Music Sin Igual

Presenta la serata: Aryfashion

Animazione by: Besame Crew

On Air Radio Wow

Piazza delle Erbe, Corte dei Bissari

• Silent Party

Dalle 22 consegna cuffie

Inizio alle 23.30 – chiusura alle 2

Dj buffa doc, Andrea Comparin (munstac), Alessando Forte e Francoise De

Piazza Matteotti

Dalle 18:30 alle 20:00

• City Safary per bambini da 6 a 11 anni

City Safari è un tour dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Verranno accompagnati da guide turistiche abilitate di Vicenza a scoprire le bellezze del centro storico, con tante sorprese per i viaggiatori di domani.

Iscrizioni ufficio iat: tel 0444 320854 / iat@comune.vicenza.it

Teatro Olimpico

Dalle 19:00 alle 24:00

• Apertura Teatro Olimpico con spettacolo Suoni e luci alla mezza di ogni ora

Per bambini e ragazzi Theama Teatro proporrà lo spettacolo “Il segreto del bosco vecchio”, dal racconto di Dino Buzzati, nel giardino del Teatro Olimpico alle 18

Contra’ Santa Corona

Dalle 20:00 alle 24:00

• Chiostri di Santa Corona | New Conversations Vicenza Jazz

– Concerto Cross Currents Trio featuring Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter – ore 20:00

– Cinema sotto le stelle Jazz Noir – Indagine sulla morte del leggendario Chet Baker di Rolf van Eijk ore 22.30

Fiera di Vicenza

Fino alle 23:00

• Relazionesimo

Basilica Palladiana

Dalle 19:00 alle 23:00

• Illustri Festival – Mostra Illustri



Giardino del Teatro Astra

Dalle 19:00 alle 24:00

• Terrestri d’estate 2022

– dalle 19 Astrabistrò, aperitivi terrestri e dinnerbox

– Ore 21 Spettacolo Sbum! yes we cake – Fratelli Dalla Via / La Piccionaia

– Ore 22.30 dj set all’AstraBistrò

Porto Burci

Dalle 18:30 alle 24:00

• Forum Infestare / 2^ Tappa – Teatro Campestre a cura de La Piccionaia -Centro di Produzione Teatrale

Biblioteca Bertoliana

Dalle 20:30 alle 24:00

• Apertura Straordinaria della Biblioteca Bertoliana

– dalle 20.30 apertura straordinaria della Mostra d’illustrazione per l’infanzia /E.MÒ.TI.CON/ Custodi terrestri con attività di animazione per bambini e famiglie a cura de “La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale”

– fino alle 24 apertura Mostra e Mercatino libro usato