Vi University card: abbonamenti scontati per le partite dell’L.R. Vicenza

Accordo Comune di Vicenza – L.R. Vicenza, con la Vi University card abbonamenti scontati allo stadio Menti per le partite di calcio della stagione 2022-23.

Con la Vi University card sarà possibile acquistare a prezzi scontati gli abbonamenti per le partite di calcio della stagione 2022-23 dell’L.R. Vicenza allo stadio Menti.

Si tratta di un accordo tra l’assessorato all’istruzione – politiche giovanili, l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, la Fondazione Studi Universitari di Vicenza con la società di calcio vicentina.

La nuova opportunità è annunciata Jacopo Maltauro, consigliere delegato alle politiche giovanili: “Gli studenti universitari potranno seguire l’L.R. Vicenza sottoscrivendo un abbonamento alla prossima stagione a tariffe particolarmente vantaggiose, con sconti fino al 50%. La straordinaria collaborazione con l’L.R. Vicenza arricchisce le opportunità già offerte dalla card e costituisce un ulteriore passo in avanti nel percorso costruito in questi mesi per rendere la nostra città sempre più attrattiva per giovani e studenti, verso una “Vicenza città universitaria”. Sconti per assistere alle partite del Vicenza daranno l’opportunità a tanti ragazzi e ragazze di godersi la squadra nel cuore. Un anno calcistico che quindi vedrà uno stadio ancor più giovane e a misura di studente. La società si è dimostrata sin da subito davvero collaborativa e desiderosa di dare il proprio sostegno al progetto della Vi University card. Ringrazio di cuore tutto lo staff del Vicenza per la disponibilità e il direttore Bedin per il dialogo proficuo che non si fermerà qui e che presto offrirà ai giovani della nostra città altre importanti novità”.

Il nuovo accordo con l’L.R. Vicenza prevede, per chi è in possesso della Vi University card, abbonamenti a 180 euro per la tribuna centrale (anziché a 450 euro) a 90 euro per i distinti (anziché a 180 euro) a 60 euro in curva (anziché a 120 euro).

Le stesse tariffe vengono applicate anche per gli studenti nati dopo il 1° gennaio 2004.

Da martedì 16 agosto, inizierà la fase di vendita, dove sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti nei punti vendita autorizzati: elenco e orari con maggiori informazioni si possono trovare al link https://lrvicenza.net/campagna-abbonamenti/

Vi University card

La Vi University card gratuita, nominativa, con validità di un anno dalla data di emissione e possibilità di rinnovo annuale, può essere richiesta dagli studenti del polo universitario di Vicenza e dagli studenti residenti in città e provincia e iscritti in altre sedi universitarie, italiane o straniere.

Si richiede online, attraverso la piattaforma Ticketlandia (sezione “Membership”), al link https://www.ticketlandia.com/m/membership/univi/university-card

Il ritiro della Vi- University card può essere effettuato a partire da 48 ore dopo la richiesta online, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 presso le segreterie studenti di viale Margherita.

Informazioni: https://www.univi.it/fondazione/vi-university-card-agevolazioni-per-studenti-universitari.html

Informazioni sul sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,321262

Fonte: Comune di Vicenza