Valdagno: tutto pronto per la Trans d’Havet

L’arrivo sabato in piazza del Comune.

Torna la Trans d’Havet e, ancora una volta, sarà piazza del Comune a Valdagno a ospitare l’arrivo dei 640 partecipanti alla manifestazione podistica giunta alla sua undicesima edizione.

La gara organizzata dalla società Ultrabericus Team A.S.D. di Vicenza, con i suoi tre percorsi di 80 km e 5.500 mD+, 42 km e 2.700 mD+ e 24 km e 1.500 mD+, si correrà tra venerdì 22 e sabato 23 luglio e avrà come palcoscenico finale il centro valdagnese.

Gli arrivi in piazza del Comune sono previsti dalla mattinata di sabato, mentre le premiazioni sono invece in programma alle 17. Chiusura della manifestazione alle 24.

“Siamo davvero felici di tornare a ospitare questo appuntamento

diventato ormai un grande classico per tanti appassionati che si iscrivono da tutta Italia e dall’estero – sottolinea il sindaco Giancarlo Acerbi -.

Come negli anni passati siamo sicuri che sarà una bellissima giornata di sport, con tanti valdagnesi tra i partecipanti e tanti lungo la strada a incitare i concorrenti.

Un ringraziamento particolare va agli organizzatori, agli sponsor e ai numerosi volontari che si sono messi a disposizione“.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione

in piena sicurezza, verranno introdotte delle modifiche alla circolazione. Nello specifico, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di sabato 23 luglio:

> in Corso Italia, nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza del Comune, e in via Garibaldi, nel tratto compreso tra Corso Italia e l’accesso al parcheggio di Piazza Roma, sarà istituito il restringimento di carreggiata per permettere la formazione di una corsia pedonale delimitata da transenne;

> in via Figigola, via Rio e via Garibaldi, la circolazione pedonale dovrà avvenire lungo il percorso delimitato da coni o transenne, mentre i veicoli dovranno transitare nello spazio rimanente della sede stradale, utilizzando se necessario anche l’area normalmente destinata a marciapiede a raso;

> in piazzale Schio, nell’area sottostante le scale di accesso pedonale al parcheggio, è vietata la sosta con rimozione.

Dalle ore 20.00 di venerdì 22 luglio alle ore 09.00 di sabato 23 luglio in via Volta, sui posti auto presenti in prossimità del civico n. 9, è inoltre vietata la sosta per consentire lo stazionamento delle corriere a servizio degli atleti.