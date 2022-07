Una serata di degustazioni grappe e spettacolo

Viart propone (mercoledì 27) alla Distilleria F.lli Brunello di Montegalda. Per celebrare i luoghi di produzione artigianali

disseminati nella provincia di Vicenza, Viart, il programma di promozione turistica e culturale dell’artigianato vicentino promosso da Confartigianato Vicenza, propone un nuovo appuntamento serale.

Si tratta di uno spettacolo teatrale in programma mercoledì 27 luglio dalle 20.30 alle 23.00 nella Distilleria fratelli Brunello a Montegalda.

Un modo insolito per raccontare il patrimonio culturale e artigianale nel territorio berico: sono proprio i luoghi, persone e prodotti d’artigianato che sanno affascinare perché autentici e genuini, perfettamente calati nella realtà in cui si trovano.

Da qui l’idea di uno spettacolo teatrale, all’interno della rassegna “note di spirito”, che prevede altri appuntamenti nelle distillerie vicentine.

Il programma della serata a Montegalda

prevede anzitutto la visita allo stabilimento produttivo per conoscere l’arte della distillazione tra alambicchi e botti di grappa, con degustazione di benvenuto e aperitivi della casa e assaggi di cucina vicentina.

Il cuore dell’iniziativa sarà poi lo spettacolo teatrale intitolato “Casa Lasagna” a cura della compagnia “La trappola” di Vicenza, nella corte esterna della distilleria.

Uno spettacolo di storie e canzoni che raccontano di ricette e delle tradizioni alimentari vicentine, compreso il bon ton a tavola, con puntuali riferimenti al mondo della grappa, sotto forma di commedia brillante.

Per finire, ancora una degustazione di prodotti freschi estivi.

Lo spirito dell’iniziativa è quello di unire arte, cultura, conoscenza dei luoghi e dei valori dell’artigianato che caratterizzano la tradizione vicentina.

Ovvero portare il pubblico a conoscere luoghi inediti, in questo caso le distillerie, che aprono le loro porte ai visitatori, per incuriosire i visitatori, sempre più desiderosi di partecipare ad eventi inediti e proposte che permettono di gustare le tipicità locali.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al link https://www.viart.it/esperienze-di-gusto/note-di-spirito/a-teatro-in-distilleria-brunello/, come anche basterà collegarsi al sito www.viart.it per conoscere gli altri eventi in programma nella stagione estiva e autunnale.

Comunicato 117 – 22 luglio 2022