Una rete al femminile

è nato, quattordici anni fa, con l’intento di creare un evento sportivo che fosse al tempo stesso un contesto in cui la donna potesse sentirsi a suo agio da tutti i punti di vista.

E’ nata così una rassegna sportiva che ha come focus non solo lo sport in sé, ma crea un’occasione unica affinchè le donne presenti all’evento parlino di se stesse.

Le organizzatrici di Ragazze Nel Pallone quattordici anni fa hanno creato il giusto terreno su cui le donne non solo potessero praticare i loro sport preferiti misurandosi fra loro, ma anche e soprattutto su cui discutere delle tematiche importanti affrontate dall’universo femminile nel corso della storia e che tutt’ora non sono risolte. Pregiudizi, discriminazioni, violenze.

non poteva e non doveva “ripiegarsi su se stesso”; il messaggio di uguaglianza e di forza che Ragazze Nel Pallone stava portando avanti, edizione dopo edizione, doveva trovare una cassa di risonanza che ne amplificasse la portata.

Nel 2021 Ragazze Nel Pallone ha accettato di far parte di “Step up equality”, progetto triennale finanziato dalla Commissione Europea, che si è concluso nel novembre dello stesso anno.

Scopo precipuo di questo progetto è stato quello di promuovere la leadership femminile nello sport, creando in questo modo i presupposti per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere.

Ragazze Nel Pallone aderisce ad Empowering Woman for Sport Events in Europe (EWSE). Come per il precedente, esiste uno proposito principale, che è quello di creare un nuovo modo di fare network fra gli eventi sportivi, promuovendo una rete europea di eventi che li metta in contatto e gli conferisca maggiore visibilità e forza.

Come nelle precedenti edizioni, nel corso dell’evento si svolgeranno anche quest’anno dei dibattiti sull’inclusione sociale e sulle ragioni culturali per cui gli eventi femminili, a parità di condizioni, faticano maggiormente ad ottenere l’attenzione dei media.

Inoltre, elemento forse ancor più importante, si cercherà di capire come poter essere d’aiuto, mediante una rete di professioniste e di formazione, alle giovani donne che vogliono intraprendere la professione di manager e di promoter di eventi sportivi.

Così Ragazze Nel Pallone contribuisce a prendersi cura delle donne del futuro e delle opportunità che loro spettano.

Sito internet https://www.ragazzenelpallone.it/

FB https://www.facebook.com/ragazzenelpalloneRNP/?ref=page_internal

IG https://www.instagram.com/ragazzenelpallone/