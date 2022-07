ULSS 7 Pedemontana: accordo pagamento straordinari

ULSS 7 Pedemontana e organizzazioni sindacali hanno trovato l’intesa sul pagamento degli straordinari, che potranno essere liquidati già nel mese di agosto.

Più in dettaglio, l’intesa è stata condivisa dall’Azienda e da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro – CGIL, CISL, UIL, FSI E NURSING UP –

E’ già stata calendarizzata la sua sottoscrizione definitiva per il 12 luglio, in occasione del prossimo incontro del tavolo sindacale aziendale.

L’accordo definisce i criteri e tempi per la gestione dell’orario straordinario.

In particolare, è prevista la possibilità per il lavoratore di scegliere – entro il mese di luglio – se utilizzare gli straordinari come recupero ore oppure richiederne il pagamento.

In quest’ultimo caso gli straordinari relativi agli anni 2020 e 2021 saranno liquidati già con la busta paga di agosto.

Sempre nell’intesa sottoscritta sono state inoltre individuate le modalità di regolazione della gestione e retribuzione degli straordinari per il 2022.

Il Direttore Generale Bramezza

«Con questo accordo – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – dimostriamo concretamente, ancora una volta, il nostro rispetto e attenzione nei confronti dei nostri lavoratori.

Conosciamo bene l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato in particolare dal 2020 ad oggi, e continuano a farlo, per assistere i cittadini e tutelare la salute pubblica».

Un’intesa che conferma anche l’attenzione della Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana al dialogo con le organizzazioni sindacali.

La dott.ssa Michela Conte

«L’intesa – sottolinea la dott.ssa Michela Conte, Direttore Amministrativo dell’Azienda – è anche l’occasione per valorizzare il lavoro svolto dall’Organismo Paritetico per l’Innovazione aziendale.

Di cui fanno parte appunto anche le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’intesa.

Ed è la dimostrazione che rappresentanti dei lavoratori e Azienda hanno obiettivi comuni, seppur con ruoli e responsabilità diverse».