U.O.C. Farmacia: la dott.ssa Mosele nuovo direttore

Ieri la formalizzazione dell’incarico da parte del Direttore Generale Carlo Bramezza

Il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza ha formalizzato ieri la nomina della dott.ssa Elena Mosele alla Direzione dell’Unità Operativa Complessa Farmacia.

Residente ad Arsiero, la dott.ssa Mosele

si è laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Dal 2002 lavora nell’ambito dei servizi farmaceutici aziendali, inizialmente per l’ULSS 4 Alto Vicentino, assumendo nel 2015 la responsabilità del Servizio Farmaceutico Territoriale e quindi dal 2018 la guida dell’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale.

Parallelamente, la dott.ssa Mesele ha collaborato con l’Università degli Studi di Padova come docente di Farmacologia per il corso di laurea in Fisioterapia e ha concluso il Corso di Alta formazione in Dispositivi Medici organizzato sempre dall’ateneo padovano.

Ha inoltre partecipato

al corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura complessa organizzato dalla Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto.

La dott.ssa Mosele è anche autrice o co-autrice di diverse pubblicazioni su testate specialistiche di settore e ha partecipato come relatrice a svariati eventi di formazione rivolti agli operatori sanitari.

«Auguro alla dott.ssa Mosele buon lavoro – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -.

Nell’ultimo anno e mezzo i nostri servizi farmaceutici sono stati particolarmente sotto pressione, trovandosi a gestire l’approvvigionamento e la distribuzione di centinaia di migliaia di dosi di vaccino anti-Covid, oltre naturalmente a tutte le attività ordinarie.

Ma non è solo la gestione della pandemia a rendere strategico questo servizio: in misura sempre maggiore la verifica dell’appropriatezza della prescrizione rappresenta un’azione strategica nell’ottica dell’efficienza del nostro sistema sanitario e anche di un’assistenza più corretta ed efficace per i pazienti».

«Ringrazio la Direzione per questa ulteriore dimostrazione di fiducia

– sottolinea la dott.ssa Mosele -.

Come già nel mio precedente incarico come Direttore della Farmacia Territoriale, mi impegnerò nell’agevolare una sempre maggiore integrazione ospedale-territorio nell’ambito farmaceutico e nel garantire una gestione appropriata dei beni sanitari.

Sarò in tutto questo affiancata da un team di colleghi e collaboratori già in possesso di grande esperienza e dell’entusiasmo per il proprio lavoro che ritengo da sempre necessario per la buona riuscita di qualsiasi progetto».

1 luglio 2022