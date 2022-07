Thiene, Neuma Festival: grande musica a Villa Fabris

Si svolgeranno nella splendida cornice di Villa Fabris nei giorni lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 agosto 2022, con inizio alle 21.00, le tre serate del Neuma Festival, espressione della creatività del Quintetto Neuma, realtà musicale emergente veneta che offre alla Cittadinanza, e non solo, un’originale ed emozionante proposta di grande musica, in un programma che vede l’esecuzione delle Danze Polovesiane di Alexandr Borodin e dei Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij.

La giovane ed emergente formazione veneta è composta da cinque virtuosi musicisti già affermati in numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Giacomo Barone al flauto, Tommaso Gasparoni all’oboe, Nico Andriolo al clarinetto, Michele Orlando al corno e Daniele Falco al fagotto.

«L’Amministrazione Comunale – dichiara Ludovica Sartore, assessora alla Cultura – è emozionata ed insieme orgogliosa di ospitare talenti del Territorio, giovani ma altrettanto capaci e di successo. Sono le realtà che vogliamo privilegiare per allargare sempre più la platea di chi si avvicina e gode dell’Arte (in qualsiasi forma essa si esprima), perchè assaporare il bello fa stare bene, è cura di sè ed è prevenzione dei mali dell’animo. Ringrazio Neuma anche a nome dell’Amministrazione per offrirci questa occasione di crescita culturale e di vitalità».

Neuma è una realtà musicale libera ed indipendente che trae i suoi principi fondanti, a livello artistico ed etico, dal modello dell’Orchestra Giovanile Vicentina.

Il Festival 2022 è realizzato grazie alla collaborazione del M° Matteo Dal Toso, del direttore artistico dott. Indro Aniloco e di Flavia Gavi Agency & co.

L’ingresso alle tre serate è libero con offerta responsabile e prenotazione obbligatoria al numero: 334 153 0007 – Indro Aniloco.

Fonte: Comune di Thiene