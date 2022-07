Thiene: il Consiglio modifica la convenzione con Casa Insieme

Con la modifica apportata ieri alla convenzione in vigore tra il Comune di Thiene e la Fondazione “Pierina Pegoraro e Enrico Romanatti Onlus”, il Consiglio Comunale ha spianato la strada all’imminente trasferimento della Scuola “S. Dorotea” nell’immobile di via Braghettone.

La modifica approvata ha riguardato la determinazione delle modalità di attuazione e gestione della struttura, permettendo che al suo interno possano essere svolte da parte di enti del terzo settore attività educative e formative dei giovani, come quelle scolastiche, nonché tutte le attività complementari a quella didattica, come corsi di musica, dopo scuola, riunioni con familiari e convegni.

«Ritengo positivo che una storica scuola sia rimasta nel territorio – è il commento del Sindaco, Giampi Michelusi – e quindi è sicuramente la conferma dell’ampio menù educativo della Città, in continua e proficua evoluzione. La scuola, in base agli ultimi dati che mi sono stati forniti, conta 85 iscritti alla primaria e 40 alle medie, un buon punto di partenza per un nuovo inizio».

Fonte: Comune di Thiene