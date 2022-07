Una giornata di emozioni e divertimento, da vivere in pista e con le diverse experience in programma

Corse gratuite, esperienze da provare, ospiti, novità e tanta voglia di divertirsi.

Sono questi gli ingredienti principali di Take Your Time 2022, l’evento estivo firmato VKI®, che è pronto a tornare dopo due anni di stop forzato causa Covid.

In programma domenica 28 agosto, dalle ore 16.00 alle 21.00, sarà una giornata da vivere assieme a tutti gli appassionati di motorsport che durante l’anno corrono sul tracciato di Altavilla Vicentina, ma anche assieme a chi non ha mai provato l’esperienza in pista, e non vede l’ora di scoprirla.

Come da tradizione VKI®, Take Your Time

sarà una sorta di “open day”, dove verrà data a tutti la possibilità di correre gratuitamente e provare la configurazione Full Track. Dalle 16.00 alle 20.00, sono previste sessioni di 10 minuti per le quali non è necessaria la prenotazione preventiva. Basterà presentarsi in pista e farsi inserire in una delle batterie a disposizione.

Oltre alla pista, però, sono davvero numerose le attività e le esperienze che VKI metterà a disposizione del pubblico durante l’evento. A partire dalla Pole Position Challenge organizzata in collaborazione con Heineken® e che vedrà protagonista l’analcolica Heineken 0.0, per arrivare poi al GoPro Defender Tour, con la possibilità per gli appassionati di scoprire e utilizzare gratuitamente prodotti GoPro®. Non mancheranno, infine, i simulatori di guida, con Eta Beta® pronta a far provare la propria rally experience.

Nell’area dell’evento, poi, ci saranno spazi espositivi e corner dedicati anche agli altri partner di Take Your Time come VR Auto e Wladoil®. Savi Alimentare®, invece, sarà protagonista dello street food a disposizione per i partecipanti alla giornata.

Novità rispetto alle precedenti edizioni

sarà lo spazio e il format riservato agli ospiti. Un momento “diverso”, dove approcciarsi ai temi dell’emozione e dello sport attraverso prospettive variegate. Un’isola dove gli ospiti si racconteranno e si confronteranno sulle emozioni che lo sport e la vita sanno regalare.

Sarà una campagna di comunicazione dedicata, sui social di VKI®, ad ufficializzare, nei prossimi giorni, i nomi degli ospiti.

A chiudere il programma di Take Your Time

sarà, infine, il Celebrate Moment in collaborazione con Ferrari Trento®. Un momento di condivisione da vivere nella nuova area food&drink di VKI®. Il tutto accompagnato dalla musica del dj set di radio Stella FM, che suonerà per tutta la durata dell’evento.

Altri partner dell’evento: MilkZoo® Power Drinks, Posa Contu, Manes.

Take Your Time sta tornando, e sarà molto più di una semplice festa.

