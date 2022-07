Strade del centro storico di Vicenza: manutenzione straordinaria

Stanziati 200 mila euro per sistemare i tratti sconnessi di alcune strade del centro storico di Vicenza.

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di quattro strade del centro storico con un investimento di 200 mila euro.

Si tratta di contra’ Lioy, contra’ Ponte San Paolo, contra’ San Paolo e contra’ SS. Apostoli.

“Sono lavori urgenti che non è più possibile rimandare e per i quali siamo riusciti ad avere il via libera della Soprintendenza– precisa l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –: in contra’ Lioy, contra’ Ponte San Paolo e contra’ San Paolo il porfido è in condizioni disastrose e va ripristinato. Entro la prima metà di settembre sarà posato uno strato di asfalto temporaneo resinato: seguiranno nel 2024 gli interventi sui sottoservizi a cura degli enti gestori delle reti e, quindi, sarà sistemato nuovamente il porfido. In contra’ SS. Apostoli, invece, sarà rifatta la pavimentazione stradale con ripristino della segnaletica orizzontale”.

L’intervento:

l’intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza e insonorizzazione della pavimentazione, andando a risolvere le problematiche legate all’irregolarità del piano stradale. In contra’ Lioy, contra’ Ponte San Paolo, contra’ San Paolo, sono presenti, infatti, vari cedimenti del sottofondo e mancano numerosi sampietrini con un rischio per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Mentre contra’ SS. Apostoli è caratterizzata da evidenti sconnessioni delle piastrelle in porfido e sfondamenti della sovrastruttura a causa del transito di mezzi pesanti.

In contra’ Lioy, contra’ Ponte San Paolo e contra’ San Paolo sarà rimossa la pavimentazione in cubetti di porfido, e gli elementi riutilizzabili saranno impiegati per manutenzioni puntuali in altre aree del territorio comunale.

Si interverrà, quindi, sul sottofondo e verrà posato uno strato di spessore adeguato in misto granulare stabilizzato. Saranno ricostruiti i vari strati di pavimentazione e ristabilite le corrette pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche verso il sistema di raccolta. A completamento è prevista la rimessa in quota di caditoie e chiusini esistenti.

La pavimentazione posata avrà una tonalità simile a quella del porfido in uso nelle strade adiacenti e sarà provvisoria, in attesa degli interventi di completa sostituzione dei sottoservizi in fase di programmazione a cura degli enti gestori delle reti.

L’intervento attuale, infatti, avrà la funzione di “tamponare” una situazione di crescente disagio e pericolo per la circolazione stradale, ottenendo il miglior risultato in rapporto al contenimento dei costi.

In contra’ SS. Apostoli, invece, sarà rifatta la pavimentazione stradale con successiva stesura di conglomerato bituminoso di adeguato spessore. Sarà ripristinata anche la segnaletica orizzontale in conformità all’esistente.

Fonte: Comune di Vicenza