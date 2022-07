Strada Pasubio, asfaltatura e manutenzione straordinaria

Al via il 5 e 6 luglio il cantiere notturno all’incrocio con viale del Sole.

Ulteriori interventi in arrivo dal valore di 230 mila euro

In strada Pasubio

sono in arrivo importanti lavori di manutenzione.

Dalle 21 alle 6 di martedì 5 e mercoledì 6 luglio prenderà il via l’intervento di asfaltatura in notturna nell’incrocio tra viale del Sole e strada Pasubio.

Il Comune di Vicenza ha ottenuto, inoltre, un contributo ministeriale di 230 mila euro per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni che interesserà tre diversi tratti di strada Pasubio e uno di strada delle Maddalene.

“Oltre a rendere più sicuro il transito degli utenti della strada, i lavori contribuiranno a migliorare il decoro urbano – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -.

L’asfaltatura dell’incrocio tra viale del Sole e strada Pasubio rappresenta la conclusione dei lavori realizzati in diverse vie di Villaggio del Sole tra la fine del 2021 e l’inizio di quest’anno.

Il cantiere in questione è stato posticipato all’estate e programmato in orario notturno per non impattare sulla circolazione.

Per quanto riguarda invece il contributo ministeriale di 230 mila euro, ci consentirà non solo di completare l’opera, avviata l’anno scorso, di risanamento dei tratti più critici di strada Pasubio ma di intervenire anche sul percorso di ingresso al centro di Maddalene”.

Lavori di asfaltatura incrocio viale del Sole e strada Pasubio 5 e 6 luglio

Salvo condizioni meteo avverse, nelle notti di martedì 5 e mercoledì 6 luglio verrà eseguito l’intervento di asfaltatura all’incrocio tra viale del Sole e strada Pasubio, in corrispondenza della rotatoria dell’Albera.

Durante i lavori, che saranno realizzati dalle 21 alle 6, sarà sempre garantito l’ingresso in rotatoria per chi proviene da strada Pasubio.

Nella fase del cantiere che riguarderà, in particolare, viale del Sole, il traffico diretto all’autostrada verrà deviato in via Pecori Giraldi e in via Brigata Granatieri di Sardegna.

I lavori rientrano nell’ambito di un appalto assegnato nel 2021 alla ditta Feltrin di Altivole (TV) che comprende le asfaltature già eseguite nella viabilità interna al Villaggio del Sole.

Progetto contributo ministeriale 230 mila euro

Il Comune di Vicenza è risultato beneficiario di un contributo del Ministero dell’Interno per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano pari a 230 mila euro per il 2022 e a 115 mila per il 2023.

Il progetto definitivo–esecutivo per le opere finanziate quest’anno interessa le pavimentazioni in evidente stato di deterioramento di alcune porzioni di strada Pasubio e di un tratto di strada delle Maddalene.

In strada Pasubio la manutenzione straordinaria riguarderà il percorso tra ponte sulla Roggia Seriola e il civico 62, un tratto in località Maddalene e la porzione di strada compresa tra i civici 434 e 379 fino al confine con l’intervento di competenza di Anas per la realizzazione dello svincolo nord della variante alla S.p. 46.

In strada delle Maddalene, il tratto sottoposto all’intervento di asfaltatura va da strada del Pasubio a via Rolle.