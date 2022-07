il Vice Comandante dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, aprirà i lavori della Conferenza “Stability Policing in Afghanistan: did NATO miss an opportunity? Lessons from a 20-year campaign”, organizzata dal Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza [Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org) – @NSPCOE][1]

L’importante evento, presieduto dal Colonnello dei Carabinieri Giuseppe De Magistris (@NSPCoE_Director), Direttore del Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità di Vicenza, è sponsorizzato dal NATO Allied Command for Transformation (Home : NATO’s ACT), uno dei due Comandi Strategici dell’Alleanza Atlantica, il cui compito è di contribuire – attraverso l’innovazione e la trasformazione – a mantenere la nato pronta a rispondere alle sfide e minacce presenti e future al fine di preservare la pace, la sicurezza e l’integrità territoriale dei suoi Paesi Membri attraverso lo sviluppo delle strutture, delle forze e delle capacità militari della NATO.

Scopo principale della conferenza, che verrà trasmessa in streaming a partire dalle ore 09:00 odierne tramite il seguente link https://video.confindustria.vicenza.it/llconf22/d69c073f2e2585cf0e98, è quello di contribuire agli sforzi dell’Alleanza in materia di Projecting Stability, riunendo tutti gli attori interessati al fine di raccogliere informazioni/osservazioni, lezioni identificate e migliori pratiche sull’implementazione del concetto di Stability Policing in particolare nelle attività di capacity building della polizia afgana e, più in generale, in futuri contesti fragili e/o instabili, mantenendo uno sguardo vigile all’attuale situazione mondiale.

A ospitare la conferenza è il prestigioso Palazzo Thiene Bonin Longare, sito in Piazza Castello n. 3, sede di Confidustria Vicenza, che l’ha messo gentilmente a disposizione sin dal 5 luglio (per due giorni di lavori di gruppo discussione sulle tematiche in contesto).

La Conferenza è stata anticipata da gruppi di analisi cui hanno partecipato studiosi del settore, nonché rappresentanti di vari Comandi della NATO e dello Special Inspetor General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)[2], “auditing body” del Congresso degli Stati Uniti d’America, con il quale il Centro di Eccellenza della NATO per la Polizia di Stabilità collabora da quasi tre anni, collaborazione che si è recentemente concretizzata nella pubblicazione del 12° rapporto del SIGAR dalla sua istituzione, risalente al 2008, dal titolo “Police in conflict: lessons from the U.S. experience in Afghanistan ( disponibile su: April 30, 2022 Quarterly Report to Congress (sigar.mil)). I predetti sono stati supportati da giovani studenti ed esperti della young atlantic treaty association (http://www.comitatoatlantico.it/COMIT/yata/ ), in funzione di “young disruptors”.

Tra le Autorità nazionali presenti

vi saranno il Prefetto di Vicenza, dottor Pietro Signoriello, il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” Generale di Brigata Giuseppe Spina, il Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano, direttore del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (Homepage | CoESPU – Center of Excellence for Stability Police Units), anch’esso di stanza in Vicenza, il Sindaco di Vicenza, Avvocato Francesco Rucco e la padrona di casa, la Presidente di Confidustria Vicenza, dottoressa Laura Dalla Vecchia.

Massima autorità internazionale presente, invece, è la Dottoressa Irene Fellin, rappresentante speciale del segretario generale della nato Jens Stoltenberg per “women peace and security”.

[1] Il NATO Stability Policy Centre of Excellence (SP CoE)

mette a disposizione dell’Alleanza Atlantica le professionalità dei suoi componenti (dell’Arma dei Carabinieri, ma anche personale dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica, per l’Italia, le Gendarmerie di Francia, Turchia e Romania, la Guardia Civil per la Spagna e la Marechaussée per l’Olanda, nonchè la Polizia Militare per Repubblica Ceca, Grecia e Polonia) per assistere la NATO nella stesura, sviluppo, sperimentazione e validazione di nuovi concetti dottrinali e procedure di lavoro, per ottimizzare l’interoperabilità di differenti organizzazioni e migliorare la formazione di comparto delle forze di polizia a statuto militare e delle polizie militari dei Paesi che fanno parte della stessa NATO. Il NATO SP CoE, operativo a partire dal 9 aprile 2015, è principalmente dedicato allo sviluppo dottrinale del delicato processo di trasformazione della NATO nel settore strategico della Polizia di Stabilità, ovvero in quel complesso di attività che vedono impegnate le forze di polizia nel garantire lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani nelle operazioni di Pace e nel contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Attività queste in cui l’Arma dei Carabinieri vanta una vasta, pluriennale e diversificata esperienza che mette a disposizione della comunità internazionale per il ripristino e il mantenimento della Pace nelle aree di crisi. Proprio per tale motivo, l’Istituzione si è proposta e ha ottenuto la leadership di questo progetto che mira a sviluppare uno dei settori attualmente maggiormente emergenti dell’Alleanza Atlantica, proiettato com’è a pacificare nel più breve tempo possibile i Paesi destabilizzati. Il personale è costituito da 37 Ufficiali, Sottufficiali e Militari, di cui 22 appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alle altre Forze Armate nazionali. Il restante è personale internazionale appartenente agli Stati Membri che contribuiscono al Centro. La sede è a Vicenza, nella Caserma “Gen. Chinotto”, nella quale hanno anche sede il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dell’Arma (il CoESPU), e la European Gendarmerie Force (EuroGendFor), con le quali forma un polo internazionale nel campo della polizia di stabilità, il c.d. “international Stability Policing Hub” ( #StabilityPolicingHub)

Vicenza, 7 luglio, ore 09.00.

[2] Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR)

Viene istituito nel 2008 dal congresso degli Stati Uniti a seguito dell’intervento armato in Afghanistan contro il regime talebano avvenuto nel 2001, allo scopo di supervisionare, in modo indipendente e obiettivo, i progetti e le attività avviate per il processo di ricostruzione di quel Paese.

Nello specifico, il SIGAR conduce revisioni forensi, nonché accertamenti e ispezioni per individuare e prevenire eventuali sprechi, frodi e abusi commessi relativamente all’impiego dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Difesa statunitense e da quell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (USAID).

All’interno dell’Ispettorato opera il team Special Projects, creato per esaminare le problematiche emergenti su tutti gli aspetti che riguardano la ricostruzione dell’Afghanistan e per fornire tempestivi rapporti/punti di situazione alle agenzie federali e al Congresso. Inoltre, viene anche sviluppato il c.d. programma Lessons Learned Pillar (LLP), che identifica ed elabora le lezioni apprese dall’esperienza di ricostruzione in Afghanistan, formulando raccomandazioni, destinate al Congresso e alle agenzie esecutive, circa le modalità e i correttivi da adottare per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli sforzi nelle operazioni attuali e future.

Il SIGAR presenta al Congresso una relazione trimestrale, con cui fornisce il punto di situazione aggiornato sulle attività compiute e su quelle in corso d’opera, includendo il dettaglio dei relativi obblighi, spese e entrate.