Gran Galà dello Sport Paralimpico Veneto 2022

Quarta Edizione

Organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico del Veneto

e scandita dalla conduzione dalla giovanissima Rita Lion, la prestigiosa cornice della sala convegni del Montresor Hotel Tower di Bussolengo (VR) ha ospitato quest’anno, dopo i precedenti appuntamenti di Strà, Monastier e Abano Terme, la quarta edizione del Gran Galà dello Sport Paralimpico del Veneto.

L’evento, trasmesso anche in diretta streaming, ha visto partecipare in presenza circa 120 persone.

Protagonisti della parte iniziale della serata, dedicata ai saluti istituzionali,

l’Assessore allo Sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari, il Presidente nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, avvocato Luca Pancalli, il Presidente del CONI Veneto Prof. Dino Ponchio, il Direttore dell’INAIL di Verona Stefania Marconi e il “padrone di casa” Ruggero Vilnai, Presidente del Comitato Veneto del CIP che ricorda:

“Eventi come questo sono importantissimi per fare informazione e avvicinare le persone disabili al mondo paralimpico perché, nonostante in Veneto abbiamo circa 1.800 atleti, sono ancora troppe le persone disabili che potrebbero fare sport ma che, per svariati motivi, ancora non lo praticano”.

A seguire, l’intervento dell’assessore Corazzari che, oltre a portare il saluto del Presidente Zaia, ribadisce l’importanza dello sport per la Regione Veneto, soprattutto di quello paralimpico:

“Lo sport è molto di più dell’agonismo; è un fattore d’inclusività e un collante per la nostra comunità, che negli ultimi anni ha sempre più bisogno di punti di riferimento. Il nostro obiettivo è quello di far sì che sempre più persone disabili possano praticare sport; per questo motivo siamo lieti di sostenere il Comitato Paralimpico e le società venete attraverso il sostegno a queste iniziative e con il bando regionale”.

A ribadire l’importanza dello sport

come strumento di welfare attivo anche il Presidente Luca Pancalli “Quello che come Comitato Paralimpico stiamo cercando di mettere in moto con grande umiltà, è una politica a 360° che crei un asset tra tutti gli ingranaggi di questa azienda pubblica che abbiamo creato, affinché nessuno resti indietro.

Dobbiamo seminare la consapevolezza di essere portatori sani di un diritto allo sport, ma se non coinvolgiamo anche tutto il resto del mondo che è fuori dalla famiglia paralimpica non ci riusciremo mai.

Lo sport deve rappresentare un pezzo di politica pubblica sul quale il nostro Paese deve investire, in quanto l’età media negli ultimi anni sta progressivamente avanzando e fra 30 anni il sistema di welfare tradizionale ed il servizio socio-sanitario come li conosciamo non reggeranno più.

Pertanto, è fondamentale investire in un sistema di welfare attivo che crei degli strumenti alternativi, come ad esempio la prescrizione dello sport quale medicina sociale, e che inneschi vari meccanismi virtuosi affinché tutti noi possiamo adottare stili di vita più sani”.

Presente come da tradizione una folta delegazione dei Sindaci dei Comuni di residenza degli atleti premiati, saliti sul palco ad onorare i propri concittadini in rappresentanza delle rispettive comunità.

Prime in ordine di tempo ad essere assegnate le “onorificenze paralimpiche”, suddivise nelle due categorie di seguito elencate:

Stella al merito sportivo paralimpico (ANNO 2020)

Conferita a Società sportive, Federazioni, Enti di Promozione, dirigenti sportivi e personalità che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport.

PROV PREMIATO RICONOSCIMENTO CURRICULUM VE Sauro Coro’ Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Dal 2017 al 2020 delegato provinciale CIP Venezia

PROV PREMIATO RICONOSCIMENTO CURRICULUM TV Primo Fior Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Dal 2014 al 2020 Presidente del Padova Millennium Basket Onlus Dal 2020 ad oggi Consigliere Federale FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina) VE Stefano Maurizio Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Curriculum Dirigente: Dal 1998 al 2003 delegato provinciale FISD Venezia (Federazione Italiana Sport Disabili). Dal 2016 al 2020 Consigliere regionale FIV XII ZONA. Dal 2013 ad oggi Referente regionale Impiantistica sportiva CIP Veneto. Curriculum atleta Nel 2015 si è piazzato al 3° posto nel Campionato italiano FIV classi Olimpiche TV Simone Pajaro Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Dal 2014 al 2020 Presidente A.S.D. CALCIO VENETO FOR DISABLE VE Sorriso Riviera A.S.D. Onlus Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Nasce nel 2001 e mira ad avvicinare alla pratica sportiva bambini e ragazzi con disabilità intellettiva-relazionale. Da sempre la società organizza tornei e gare regionali e dal 2014 ad oggi la società si è impegnata in varie scuole della provincia di Venezia per sensibilizzare i ragazzi e promuovere lo sport paralimpico. TV Polisportiva Disabili Della Marca Trevigiana A.S.D. Stella Di Bronzo Al Merito Sportivo Paralimpico Nasce nel 1993 per opera di quattro amici paraplegici, il cui obiettivo principale era dare un riferimento preciso alle molteplici discipline sportive praticate nella Marca da atleti disabili. Attualmente si dedica interamente al basket in carrozzina. PD Nicola Carabba Stella D’argento Al Merito Sportivo Paralimpico Dal 2013 al 2020 Consigliere Nazionale FISPES (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) Dal 2016 al 2018 Consigliere provinciale FIB Padova Dal 2014 al 2016 Vice-Presidente A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS Dal 2016 al 2021 Consigliere A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS Nel 2014 ha ricevuto dal CONI la Stella di Bronzo al merito sportivo PD Antonella Munaro Stella D’argento Al Merito Sportivo Paralimpico Dal 2013 al 2016 Consigliere Nazionale FISPES (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) Dal 2016 al 2020 Vice-presidente Nazionale FISPES (Federazione Italiana sport paralimpici e sperimentali) Dal 2000 al 2020 Segretaria e Consigliere A.S.D. A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS. Nel 2014 ha ricevuto dal CONI la Stella di Bronzo al merito sportivo

“Palma al Merito tecnico paralimpico” (ANNO 2020)

concessa ai tecnici sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell’attività giovanile

PROV PREMIATO RICONOSCIMENTO CURRICULUM VE Mirco Castellani Palma Di Bronzo Al Merito Tecnico Paralimpico Dal 2017 al 2021 Tecnico nazionale Special Olympics per lo sport sperimentale della Pallanuoto. Dal 1989 al 1990 Tecnico di nuoto FISHA nelle società Velox Mestre e Handy Sport Mestre. Dal 1990 al 1999 Tecnico-Istruttore FISD presso le società Polisportiva Terraglio, Velox Mestre e Handy Sport Mestre. Dal 1990 al 2010 Responsabile Tecnico e Tecnico FISD/CIP di Atletica Leggera presso la società Polisportiva Terraglio. Dal 2010 al 2021 Tecnico e Responsabile tecnico FISDIR e FINP di Nuoto presso la società Polisportiva Terraglio.

A seguire, poi, è stato il turno del premio “La Vittoria Alata ” assegnato dal Comitato Regionale CIP ad atleti veneti che hanno conseguito, nel corso della stagione agonistica 2021, un titolo europeo/ mondiale o una medaglia ai Giochi Paralimpici.

PROV PREMIATO TITOLO CURRICULUM PD ROBERTO CASARIN EUROPEO Società : ASD ASPEA PADOVA ONLUS DISCIPLINA: ATLETICA LEGGERA MEDAGLIE: ORO – STAFFETTA 4X400 metri EVENTO: EUROTRIGAMES 2021 – DAL 04 AL 11 OTTOBRE A FERRARA TV ELEONORA OSTANI EUROPEO SOCIETA’: A.S.D. SPORT LIFE ONLUS DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: N.4 ORO 4×50 MISTA FEMMINILE 4×200 STILE LIBERO FEMMINILE 4×100 STILE LIBERO FEMMINILE 4×50 STILE LIBERO FEMMINILE N.1 ARGENTO – 4×50 MISTA STILE EVENTO: EUROTRIGAMES 2021 – DAL 04 AL 11 OTTOBRE A FERRARA PD GIULIA PERTILE EUROPEO Società : ASD ASPEA PADOVA ONLUS DISCIPLINA: ATLETICA LEGGERA N. 3 ORO 800 MARCIA 1500 MARCIA 4×400 FEMMINILE EVENTO: EUROTRIGAMES 2021 – DAL 04 AL 11 OTTOBRE A FERRARA TV GIAMMARIA RONCATO EUROPEO SOCIETA’: A.S.D. SPORT LIFE ONLUS DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: n. 1 ORO 200 DORSO n. 4 ARGENTI 4×50 MISTA MASCHILE 4×100 MISTA MASCHILE 4×200 STILE LIBERO MASCHILE 4×50 STILE LIBERO MASCHILE n. 1 BRONZO 100 DORSO EVENTO: EUROTRIGAMES 2021 – DAL 04 AL 11 OTTOBRE A FERRARA PROV PREMIATO TITOLO CURRICULUM TV VILLANOVA MARTINA EUROPEO SOCIETA’: A.S.D. SPORT LIFE ONLUS DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: N. 6 ORI 1500 STILE LIBERO 4×50 MISTA FEMMINILE 4×200 STILE LIBERO FEMMINILE 4×100 STILE LIBERO FEMMINILE 4×50 STILE LIBERO FEMMINILE 800 STILE LIBERO N. 1 ARGENTO 400 STILE LIBERO EVENTO: EUROTRIGAMES 2021 – DAL 04 AL 11 OTTOBRE A FERRARA PD MARIO ALBERTO BERTOLASO MONDIALE SOCIETA’ : A.S.D. A.S.P.E.A. PADOVA ONLUS DISCIPLINA: ATLETICA LEGGERA MEDAGLIE: N. 2 ORO STAFFETTA 4×100 STAFFETTA 4×400 EVENTO: VIRTUS WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIP DAL 07 AL 14 GIUGNO A BYDGOSZCZ (POLONIA) PD GRANAGLIA ALFREDO MONDIALE SOCIETA’: PESCATORI PADOVANI A.S.D. DISCIPLINA: PESCA SPORTIVA MEDAGLIE: ORO pesca al colpo a squadre maschile EVENTO: CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO 2021 8 E 9 OTTOBRE 2021 IN SLOVENIA PD LUIGI BEGGIATO MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: CIRCOLO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: ARGENTO 100 stile libero S4 ARGENTO staffetta 4×50 stile libero 20 punti BRONZO 50 stile libero S4 PD BETTELLA FRANCESCO MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: GS FIAMME ORO CIVITAS VITAE SPORT EDUCATION DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: BRONZO 100 dorso S1 BRONZO 50 dorso S1 VR BRUNELLI MICHELA MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO DISCIPLINA: TENNISTAVOLO MEDAGLIA: BRONZO squadra cl. 1-3 VE FANTIN ANTONIO MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: GS FIAMME ORO S.S. LAZIO NUOTO DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: ORO e RECORD DEL MONDO 100 metri stile libero S6 ARGENTO staffetta 4×50 stile libero 20 punti ARGENTO staffetta 4×100 maschile stile libero ARGENTO 400 stile libero S6 BRONZO staffetta 4×100 misti 34 pt

PROV PREMIATO TITOLO CURRICULUM VR PALAZZO XENIA FRANCESCA MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: ASD VERONA SWIMMING TEAM DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: ORO staffetta 4×100 stile libero ARGENTO 200 misti SM8 BRONZO 400 stile libero S8 BRONZO 50 stile libero S8 VR PORCELLATO FRANCESCA MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: APRE OLMEDO DISCIPLINA: CICLISMO / HANDBIKE MEDAGLIE: ARGENTO crono H3 VR RAIMONDI STEFANO MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: GS FIAMME ORO VERONA SWIMMING TEAM DISCIPLINA: NUOTO MEDAGLIE: ORO 100 rana SB9 ARGENTO staffetta 4×100 maschile stile libero ARGENTO 100 dorso S10 ARGENTO 100 farfalla S10 ARGENTO 200 misti SM10 BRONZO 100 stile libero S10 BRONZO staffetta 4×100 misti 34 pt PD STEFANO TRAVISANI MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: G.S. FIAMME AZZURRE DISCIPLINA: TIRO CON L’ARCO MEDAGLIE: ARGENTO mixed team ricurvo open TV BEATRICE MARIA VIO GRANDIS MEDAGLIA PARALIMPICA SOCIETÀ: GS FIAMME ORO DISCIPLINA: SCHERMA MEDAGLIE: ORO fioretto categoria B ARGENTO fioretto a squadre

Nella lunga lista dei premi consegnati, non poteva mancare un riconoscimento anche all’atleta ed ai quattro tecnici della nostra regione protagonisti in maglia azzurra ai recenti Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022, ai quali il CIP Veneto ha voluto consegnare una targa ricordo intitolata “Le stelle venete di Beijing 2022” raffigurante la fiaccola paralimpica.

PROV PREMIATO CURRICULUM BL RENE’ DE SILVESTRO SOCIETÀ: Sci Club Drusciè Cortina. DISCIPLINA: SCI ALPINO MEDAGLIE: ARGENTO slalom gigante (categoria sitting) BRONZO slalom (categoria sitting) VI IGOR CONFORTIN Responsabile tecnico nazionale italiana paralimpica di snowboard BL RICCARDO DE ZANNA Staff tecnico nazionale italiana paralimpica di snowboard VI UGO ORSANELLI Staff tecnico nazionale italiana paralimpica di sci alpino TV TERRI ROSINI Staff tecnico nazionale italiana paralimpica di para ice hockey

A chiusura della serata,

la consegna dei due premi più prestigiosi “Alla carriera – OffCarr” e “L’Olimpo” quest’anno assegnati a due personaggi che hanno fatto la storia del movimento paralimpico italiano.

Il primo è andato al neosindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, come riconoscimento per gli importanti risultati sportivi conseguiti durante la sua straordinaria carriera sportiva.

Il secondo, invece, è stato consegnato al massimo esponente dello sport Paralimpico Italiano, l’avv. Luca Pancalli come il segno di gratitudine e riconoscenza per l’impegno profuso nella promozione dello sport tra le persone disabili e nella diffusione dei valori su cui si fonda il Comitato Italiano Paralimpico.

Bussolengo (VR), 04 luglio 2022