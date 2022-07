I Carabinieri della Stazione di Arsiero

hanno rintracciato e applicato la sorveglianza speciale di P.S. a SHERIFF MORAHO Ahmed, velese cl. 2001 con numerosi precedenti.

Nel corso degli ultimi anni il ragazzo si è reso protagonista, sia da solo che in gruppo con altri coetanei, di diverse azioni violente che hanno creato seri problemi di ordine pubblico, creando un concreto senso di pericolo ed insicurezza tra i cittadini della Provincia e, in particolare, tra gli operatori della SVT.

Il soggetto

è infatti balzato agli onori delle cronache per numerose aggressioni commesse a bordo della corriera Lastebasse-Vicenza, con interventi effettuati dai Carabinieri delle Compagnie di Schio, Thiene e Vicenza.

Negli ultimi due anni SHERIFF è stato spesso denunciato per interruzione di pubblico servizio (proprio a causa dei comportamenti tenuti a bordo delle corriere), arrestato in flagranza dai Carabinieri di Arsiero per resistenza a P.U. durante un controllo e denunciato per la violazione del foglio di via obbligatorio nel Comune di Schio (provvedimento emesso dalla Questura di Vicenza, assieme all’avviso orale, e connesso alle azioni antisociali del soggetto).

In considerazione dell’indubbia pericolosità del ragazzo,

i Carabinieri della Compagnia di Schio e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza hanno raccolto tutte le informazioni possibili e necessarie a dimostrare quanto esposto ed inviato il fascicolo al Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione Distrettuale delle Misure di Prevenzione – che ha accolto le richieste formulate, emanando la citata ordinanza di Sorveglianza Speciale di P.S.

Ora SHERIFF per i prossimi due anni dovrà,

tra i numerosi obblighi previsti, rimanere nella propria abitazione ogni giorno nell’arco temporale 22.00-07.00 ed evitare di portare con sé armi di qualsiasi genere, nonché di frequentare soggetti pregiudicati.

Qualsiasi violazione alle regole imposte verrà segnalata al Tribunale competente che potrà decidere di porlo in carcere.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza

Compagnia di Schio