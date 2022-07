Software per la valutazione finanziaria delle imprese

Con la Camera di Commercio un software gratuito

Potranno beneficiarne fino a 470 aziende vicentine che per prime ne faranno richiesta a partire dal 14 luglio.

Martedì 19 luglio un webinar informativo

Una sofisticata piattaforma informatica attraverso la quale è possibile effettuare una valutazione accurata della propria condizione economico-finanziaria e organizzativa: a metterla a disposizione gratuitamente è la Camera di Commercio di Vicenza, per le prime 470 imprese vicentine che ne faranno richiesta, grazie ad un accordo con Innexta, società in house del sistema camerale.

Più in dettaglio, la piattaforma è una suite finanziaria che integra differenti servizi di analisi: seguendo il percorso guidato di inserimento di dati qualitativi e quantitativi, il programma consente di ottenere cinque report su differenti aspetti gestionali.

L’utilizzo è molto semplice,

anche grazie al fatto che molti valori sono già precaricati grazie al collegamento con i dati del sistema camerale nazionale e di altre banche dati economico-finanziarie.

A partire dalle informazioni contabili e qualitative inserite dall’impresa stessa, il sistema restituirà indicazioni fondamentali circa criticità, anomalie e punti di debolezza della struttura economico-finanziaria; sono inoltre presenti sezioni incentrate su valutazioni previsionali che restituiscono all’impresa importanti informazioni anche di natura prospettica.

Il tutto nell’ambito del programma più ampio attivato dalla Camera di Commercio di Vicenza per la prevenzione della crisi d’impresa, un tema che anche ora – nonostante il superamento della fase più emergenziale della pandemia – appare fondamentale, considerando le incertezze dei mercati provocate dalla situazione internazionale, il rincaro dell’energia e di molte materie prime e le ripercussioni sul costo del credito.

In ogni caso,

per illustrare alle aziende potenzialmente interessate il funzionamento della piattaforma la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato un webinar gratuito per martedì 19 luglio alle 15.00.

La richiesta di utilizzo gratuito della piattaforma di analisi potrà essere fatta a partire da giovedì 14 luglio, per via telematica seguendo le istruzioni sul sito della Camera di Commercio di Vicenza, fino ad esaurimento degli accessi disponibili.

Possono beneficiare dell’iniziativa

le imprese vicentine attive almeno dal 1 gennaio 2020, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e che dispongono di almeno 2 bilanci di esercizio o di 2 dichiarazioni dei redditi e non sono in stato di insolvenza o in liquidazione volontaria.

Per informazioni: www.vi.camcom.it