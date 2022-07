Cosa fare per rendere un’organizzazione più protetta e assicurabile

Martedì 12 luglio, alle ore 14.30,

un webinar gratuito di Confindustria Vicenza fa il punto sugli strumenti di tutela delle imprese tra attività di prevenzione e mitigazione del rischio e polizze assicurative.

Con l’aumento di truffe e attacchi informatici, cresce l’impegno delle aziende nel migliorare la propria cyber security.

Fra gli strumenti di tutela rientrano sia le attività di prevenzione e mitigazione del rischio, sia le polizze assicurative che possono aiutare a ridurre gli effetti economici di un incidente informatico.

Moltissime aziende, però, non risultano assicurabili o potrebbero non essere in grado di rinnovare la propria polizza cyber perché non hanno un sistema protettivo sufficiente non solo a difendersi da eventuali attacchi, ma anche utile a soddisfare i requisiti espressi dalle compagnie assicurative.

Per questi motivi Confindustria Vicenza

ha organizzato, per martedì 12 luglio, dalle 14:30 alle 15:30, in diretta sulle pagine LinkedIn, Facebook, YouTube dell’Associazione Industriali, un webinar gratuito intitolato: “Sicurezza cyber: cosa fare per rendere un’organizzazione più protetta e assicurabile”.

In questo incontro, con gli interventi di Emanuele Capra, Responsabile Cyber Security & Business Continuity di Assiteca, e Alessio Dichio, dell’Area Comunicazione e Innovazione Confindustria Vicenza, verranno fornite le principali indicazioni utili ad iniziare una valutazione del posizionamento della propria organizzazione.

Verranno approfonditi, con esempi e suggerimenti, quali sono gli interventi da attivare per ridurre il rischio cyber e soddisfare i requisiti del mercato assicurativo.

Tra i temi trattati, anche come gestire le prime 48 ore a seguito di un’emergenza informatica, come funziona la polizza cyber e le misure organizzative e tecnologiche minime richieste per ottenere una polizza sui rischi cyber e e-crime.

Vicenza, 8 luglio 2022