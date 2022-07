Si apre “Valdagno Estate Eventi 2022”

Concerti, spettacoli teatrali, arte di strada, presentazioni di libri e tante attività nella natura per i più piccoli. Si alza il sipario su “Valdagno Estate Eventi 2022”. La rassegna proposta dal Comune attraverso l’Assessorato alle attività culturali per tenere compagnia ai valdagnesi – e non solo -. A partire da inizio luglio fino ad arrivare al termine di agosto. Anche quest’anno il calendario degli appuntamenti si articola nelle 5 rassegne – Femminile Singolare, Libri da Cortile, Teatro in casa, Piazze in scena e ViviNatura – che il pubblico ormai conosce e apprezza. Primi appuntamenti domani (5 luglio) con la scrittrice Maria Pia Veladiano e venerdì 8 luglio con il concerto di Caterina Cropelli & The bastard sons of Dioniso.

“Proponiamo un calendario pensato per ogni fascia d’età e che tocca varie zone del nostro territorio – commenta l’Assessore alle attività culturali Anna Tessaro – non limitandosi solamente all’area centrale. In questo modo puntiamo a coinvolgere tutti i cittadini, con attività variegate, attrattive, stimolanti e innovative. Per questo abbiamo voluto confermare le iniziative di punta dell’estate valdagnese. Che ci accompagnano ormai da molti anni e a cui siamo affezionati, continuando ad appoggiarci anche a collaborazioni esterne per ampliare la nostra offerta culturale.”

FEMMINILE SINGOLARE

Dodicesima edizione del festival di musica d’autrice, con 5 concerti in programma:

8 luglio – Caterina Cropelli & The bastard sons of Dioniso – “Caterina live”

15 luglio – Eloisa Atti – “Edges”

22 luglio – Ginevra Di Marco – “Quello he conta. Ginevra canta Luigi Tenco”

28 luglio – Djelem Do Mar – “Voci oltre”

5 agosto – Rachele Bastreghi – “Psychodonna”

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.00 al Parco La Favorita. In caso di maltempo, che per motivi di sicurezza porterà la chiusura del Parco al pubblico, la manifestazione si trasferirà al Teatro Super. Ad eccezione del concerto di venerdì 15 luglio che verrà recuperato in data venerdì 23 settembre.

TEATRO IN CASA

La rassegna coinvolge 17 Comuni, per un totale di 35 appuntamenti. In questa edizione non sarà ancora possibile tornare a essere ospitati in case a giardini privati, quindi si rimarrà nei luoghi pubblici, ma sarà ugualmente un momento speciale. Non cambia, infatti, lo spirito della rassegna: con spettacoli sempre caratterizzati da un allestimento semplice, che favorisce un contatto ravvicinato e intimo con gli attori.

Tre sono gli appuntamenti in programma a Valdagno:

29 luglio – Matricola Zero “Equilio”

11 agosto – Innocenzo Capriuoli “Le sue parole diventavano d’amore”, reading tratto dal “Il libraio di Selinunte” di Roberto Vecchioni

31 agosto – Patrizia Laquidara “Storie”

Tutti gli spettacoli si terranno nel cortile San Lorenzo alle ore 21.00.

PIAZZE IN SCENA

Sabato 16 luglio dalle 16.30 alle 18.00 il Parco giochi Foro Boario ospiterà dei laboratori di circo. Mentre a partire dalle 18.30 l’intero centro storico verrà animato da spettacoli di magia, fachirismo, acrobatica, circoteatro e bolle fino alle 22.30.

LIBRI DA CORTILE

Le presentazioni di libri organizzate in collaborazione con Libreria Liberalibro, in programma nel cortile di Palazzo Festari alle 20.30:

5 luglio – Maria Pia Veladiano – “Adesso che sei qui”

19 luglio – Chiara Montani “La ritrattista”

VIVINATURA

Un ricco programma di iniziative organizzato dal Museo Civico Dott. Dal Lago e rivolte a bambini e famiglie. Verranno accompagnati nei mesi di luglio e agosto da corsi di yoga, tiro con l’arco, attività creative e naturalistiche. Le attività si svolgeranno al parco la Favorita, ma verranno portate anche nei diversi quartieri, in particolare al parco giochi Foro Boario e a Ponte Nori.

