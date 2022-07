Marco Paolo Rossi nuovo presidente

È Marco Paolo Rossi, general manager di Zaitex, il nuovo presidente della Sezione Chimica di Confindustria Vicenza.

Succede a Stefano Zuliani (Hubergroup Italia), giunto a scadenza naturale del mandato e che rimarrà nel Consiglio di Sezione come Past President.

“Ringrazio Stefano Zuliani e il Consiglio che ha appena concluso il mandato per aver portato a compimento iniziative davvero significative in un periodo che non ha risparmiato nulla in termini di difficoltà – dichiara Rossi -.

Di fronte ci troviamo tutt’ora, come sappiamo, un mondo attraversato da turbolenze continue, inaspettate e ad elevato impatto.

È indispensabile, quindi, collaborare a tutti i livelli.

La chimica vive molte sfide difficili: carenza di forza lavoro, caro energia, logistica internazionale complicatissima sono solo alcune delle questioni che tutti noi ci troviamo ad affrontare giorno per giorno.

Dobbiamo quindi puntare fortemente a condividere le esperienze per trovare soluzioni comuni. L’associazionismo offre l’occasione di confrontarsi senza la spada di Damocle della competizione che si ha nelle normali relazioni commerciali ed è quindi una grande opportunità.

Per questo sono felice di aver ricevuto questo incarico all’interno di una squadra di persone fidate e preparate”.

L’Assemblea della Sezione ha nominato

quali Componenti il Consiglio, per il quadriennio 2022-2026:

Angelo Forestan (Spirit), che sarà anche Vicepresidente;

Alessandro Ferrari (F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici), che sarà anche rappresentante aggiuntivo, per la Sezione, in Consiglio Generale;

Antonio Salviato (Laboratorio Chimico Farmaceutico Sella), che sarà anche rappresentante di Sezione nel Comitato Piccola Impresa;

Cesare Benedetti (Zeta Farmaceutici Group),

Lara Bisin (Sepran),

Giulio Canale (Sveco),

Alessandro Francesco Massimo Isello (Lydra),

Alberto Lumachi (Allnex Italy),

Sergio Pranovi (Fiprokim),

Pierfilippo Rigon (HA Italia).

Vicenza, 20 luglio 2022