Servizi sanitari potenziati sull’Altopiano

Telemedicina nelle farmacie per i turisti sull’Altopiano

In coincidenza con il maggiore afflusso di turisti, l’ULSS 7 Pedemontana rafforza i servizi dell’Ospedale

di Asiago e attiva un servizio di Medicina Turistica, oltre ad un innovativo sistema di Telemedicina

in quattro farmacie a Canove, Conco, Enego e Roana per un consulto immediato con un medico USCA

La capacità di accoglienza turistica di un territorio

si misura anche dai servizi che è in grado di mettere a disposizione dei visitatori, inclusa la rete di assistenza sanitaria in caso di necessità.

Per questo motivo, con l’entrata nel vivo della stagione turistica l’ULSS 7 Pedemontana anche quest’anno ha dedicato una particolare attenzione al potenziamento dei servizi sanitari sull’Altopiano dei 7 Comuni, sia per quanto riguarda I servizi ospedalieri, sia per la medicina territoriale.

«Il territorio dell’Altopiano è pronto come ogni estate ad accogliere centinaia di migliaia di turisti – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – e anche noi come Azienda socio-sanitaria siamo pronti a fare la nostra parte.

È un impegno fondamentale in termini di tutela della salute pubblica, per garantire un’assistenza tempestiva ed efficace in caso di necessità a quanti sceglieranno l’Altopiano per le proprie vacanze, ma è anche un modo per sostenere la vocazione turistica del territorio, perché anche la presenza di servizi sanitari efficienti contribuisce a garantire un soggiorno il più possibile sereno e a dimostrare un’eccellente capacità di accoglienza».

In ospedale: Servizio Dialisi per i turisti e potenziamento della Radiologia

Per quanto riguarda l’ospedale di Asiago, in previsione del significativo incremento delle presenze in Altopiano durante la stagione turistica, con conseguente maggiore probabilità di traumi, dal 24 luglio al 28 agosto è prevista la presenza di uno specialista di Radiologia anche nei giorni festivi, mentre il Pronto Soccorso è già strutturato per gestire un incremento di utenti, grazie alla presenza – consolidata fin dallo scorso anno – di un secondo medico H24, che consente tra le altre cose anche di garantire la presenza di un medico a bordo dell’ambulanza.

Sempre in ospedale di Asiago, in Nefrologia, come ogni anno dal 1 luglio sarà incrementato il numero di sedute programmate – fino a 15 in più ogni settimana – così da garantire la necessaria continuità terapeutica anche ai pazienti in emodialisi che si recheranno in vacanza sull’Altopiano.

Si tratta di un servizio molto importante usufruito mediamente da una quindicina di pazienti ogni anno, al quale è possibile accedere previa prenotazione contattando il Centro Dialisi di Asiago con congruo anticipo, per consentire la trasmissione e la verifica della necessaria documentazione medica dei pazienti.

Medicina Turistica

Parallelamente, l’ULSS 7 Pedemontana potenzierà anche la medicina territoriale: è già attivo dal 1 luglio (e proseguirà fino al 31 agosto) il servizio di Medicina Turistica (o Guardia Medica per i Turisti), con ambulatori presenti in modo capillare e un’ampia copertura oraria: ad Asiago in via Monte Sisemol 2, a Conco in via Poli 1, ad Enego in via Cappellari 100, a Foza in via Roma 24/a, a Lusiana in viale Europa 13 e a Stoccaredo in via Rigoni Stern 2.

I dettagli con gli orari di attività e i recapiti telefonici sono disponibili nelle farmacie, presso gli uffici comunali e gli sporteli rivolti ai turisti, oltre che sul sito Internet dell’ULSS 7 Pedemontana.

Inoltre, di sera e nei giorni prefestivi e festivi sarà comunque disponibile il call center del Servizio di Continuità Assistenziale, al numero di telefono (unico per tutte le sedi) 0424 888000, dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 8.00, il sabato e prefestivi dalle 10.00 alle 20.00 e la domenica e festivi dalle 8.00 alle 20.00.

In caso di necessità è inoltre possibile richiedere anche il servizio di assistenza domiciliare, chiamando al numero 0424 604412 o scrivendo a infermieriadiadiasiago@aulss7.veneto.it

Consulti in telemedicina in quattro farmacie

In aggiunta a questi servizi, questa estate anche i turisti potranno beneficiare dell’innovativo servizio di telemedicina attivato dall’autunno dello scorso anno dall’ULSS 7 Pedemontana in collaborazione con le farmacie del territorio.

In Altopiano sono quattro quelle aderenti: Dr. Rigoni a Canove di Roana, Federici D.ssa Monica a Conco, Gabrielli a Enego e Dott.ssa Passuello a Roana.

Tutte sono state dotate dall’Azienda socio-sanitaria di un sofisticato dispositivo attraverso il quale è possibile rilevare le condizioni di salute degli utenti per quanto riguarda il ritmo cardiaco, l’apparato respiratorio, ma anche eventuali infiammazioni o malattie della gola, delle orecchie e problemi della cute.

I turisti con un sospetto problema di salute relativo all’apparato cardiorespiratorio, o con sintomi non ben identificati come mal di gola o disturbi alle orecchie o ancora problematiche cutanee potranno dunque recarsi in una delle quattro farmacie aderenti e chiedere di svolgere un teleconsulto.

Con il supporto del farmacista, tramite l’apparecchiatura l’utente rileverà le immagini e i dati pertinenti per il suo problema di salute e si collegherà con un medico USCA dell’ULSS 7 Pedemontana per un consulto. In base ai dati raccolti e al resoconto del paziente, il medico potrà valutare il caso e dunque rassicurare l’utente sulle sue condizioni oppure consigliare una visita presso la Guardia Medica per i Turisti, o ancora invitarlo a recarsi in Pronto Soccorso in caso di possibile urgenza.

Covid-19

Per quanto riguarda la gestione della pandemia, i turisti che dovessero manifestare sintomi sospetti o risultare contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19 possono richiedere al servizio di Medicina Turistica l’impegnativa per effettuare gratuitamente il test presso il Punto Tamponi allestito all’ospedale di Asiago, aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.00. Al fine di evitare attese e possibili assembramenti, anche per i turisti l’accesso è solo su prenotazione, tramite il sito dell’ULSS 7 Pedemontana, previa impegnativa rilasciata dalla Medicina Turistica.

Comunicato stampa n.130 – 8 luglio 2022