Scuderia Palladio Historic vincente alla regolarità sport Valli Cuneesi

Il “gatto col casco” si mette in luce nella gara piemontese grazie a Carcereri e Norbiato che si aggiudicano la prima edizione della regolarità sport. Franchini, quarto, manca il podio per 3 punti

Un nuovo alloro

va ad arricchire il palmarès della Scuderia Palladio Historic grazie alla prestazione dei propri portacolori, protagonisti assoluti nella gara di regolarità sport abbinata al Rally Storico Valli Cuneesi che si è disputata con partenza ed arrivo a Saluzzo, sabato 23 scorso.

Ad aggiudicarsi la gara sono stati, infatti, Daniele Carcereri e Claudio Norbiato con la Peugeot 205 GTI 1.9 bravi a recuperare posizioni dopo una penalità abbastanza pesante nella seconda prova; errore che forse ha dato loro quella giusta carica per inanellare dei buoni riscontri sui successivi pressostati prendendo il comando a metà gara, per mantenerlo sino al traguardo e festeggiare una bella vittoria in una gara caratterizzata da temperature proibitive.

Anche per il secondo equipaggio biancorosso, quello formato da Ezio Franchini e Gabriella Coato anch’essi su una 205 GTI 1.9, il secondo pressostato è stato fatale visto che su quello hanno accumulato la metà delle penalità totali, vedendo sfumare per soli tre punti il terzo gradino del podio assoluto. Chiudono al quarto posto e al secondo di nona divisione.

Ancora regolarità sport per il prossimo impegno che il calendario evidenzia nel primo fine di settimana quando si disputerà il Rally di Salsomaggiore con, in abbinata, la gara valevole per il Trofeo Tre Regioni al via della quale ci sarà la Toyota Celica St185 di Gianluigi Falcone ed Erika Balboni che attualmente sono in lizza per la vittoria nella Serie.

Il programma di gara prevede lo svolgimento di una prova nel pomeriggio di sabato 6 agosto e altre nove nella successiva giornata.

Partenza e arrivo a Salsomaggiore Terme.

Vicenza, 26 luglio 2022

Altre notizie ed informazioni della scuderia al sito web www.palladiohistoric.it

Immagine di copertina realizzata da Foto Magnano.