Scuderia Palladio Historic: dai Nebrodi alle Valli Cuneesi

Dalle poche gare in programma nel mese corrente arrivano comunque dei buoni risultati per i portacolori del “gatto col casco” impegnati ad inizio mese a Trento e nello scorso fine settimana a Messina.

Due, invece, gli equipaggi che correranno al Valli Cuneesi sabato prossimo

In un mese di luglio caratterizzato da un calendario scarno di appuntamenti, pochi sono state le occasioni di vedere all’opera i rappresentanti della Scuderia Palladio Historic.

A dare una prima soddisfazione, ad inizio mese, è stato Umberto Pizzato che, alla guida della Porsche 911 RSR Gruppo 4 si è aggiudicato la speciale classifica del Trofeo Nesti alla cronoscalata Trento – Bondone che si è disputata domenica 3 luglio scorso.

Per il pilota vicentino

un nuovo alloro con cui arricchire il già soddisfacente curriculum nella disciplina che l’ha visto debuttare non più di tre anni fa.

Alla classicissima trentina era al via anche Romeo De Rossi che si è però dovuto fermare già nella prima manche di prova del sabato a causa di un problema tecnico alla sua Lola T590 motorizzata Ford.

Si passa poi all’unico rally che spicca nel mese corrente,

il Nebrodi che si è corso nel recente fine settimana in provincia di Messina dove a difendere i colori del “gatto col casco” è stata la Volkswagen Golf Gti Gruppo A che Francesco Ospedale e Giuseppe Lusco hanno portato alla vittoria di classe grazie alla settima prestazione nella classifica generale.

Dalla velocità si passa alla regolarità sport

che sarà protagonista nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 prossimi in Piemonte; a Saluzzo (CN) si correrà infatti la prima edizione della Regolarità Sport Valli Cuneesi abbinata all’omonimo rally e al via della quale si schiereranno le due Peugeot 205 GTI 1.9 griffate Palladio Historic portate in gara da Daniele Carcereri ed Ezio Franchini navigati rispettivamente da Claudio Norbiato e Gabriella Coato.

Altre notizie ed informazioni della scuderia al sito web www.palladiohistoric.it

Vicenza, 19 luglio 2022

In copertina immagine fornita da Francesco Ospedale.