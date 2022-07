Schio: mozione approvata su ospedale di Santorso

Sanità: il Consiglio Comunale di Schio approva all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Centrodestra Alex Cioni

Approvata martedì sera a Palazzo Garbin

la mozione del consigliere comunale Alex Cioni sullo stato di salute dell’ospedale e dell’Ulss Pedemontana.

Un voto che ha visto tutto il consiglio approvare il testo con lo stralcio del punto con il quale si impegnava il sindaco “a farsi portavoce presso il Governo italiano affinché siano reintegrati al più presto i sanitari sospesi” novax.

<< Da parecchi anni l’ospedale di Santorso è oggetto di critiche velenose e polemiche che in taluni casi hanno assunto toni strumentali che però non devono divenire il pretesto per delegittimare le sacrosante preoccupazioni di larga parte dei nostri concittadini sull’efficienza dei servizi socio-sanitari >> – spiega il capogruppo di SchioCittà Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia – ribadendo un approccio al tema che << dovrebbe essere scevro da ogni genere di campanilismo di natura territoriale e partitico >>.

Secondo l’esponente del centrodestra

<< l’arrivo un anno e mezzo fa del nuovo Direttore Generale Carlo Bramezza si è rivelata una buona notizia che ha prodotto effetti positivi per l’ospedale Alto Vicentino ma le criticità che interessano in generale il Servizio Sanitario Nazionale sono purtroppo estese e rimarranno all’ordine del giorno dell’agenda politica per i prossimi anni.

Nel rispetto delle competenze e dei ruoli non è quindi un mero esercizio accademico chiedere di essere informati correttamente per vigilare con spirito costruttivo sull’efficienza della nostra sanità pubblica, anzi è un dovere di tutti coloro che – sottolinea Cioni – rivestono una rappresentanza politica elettiva, dai consiglieri regionali fino ai consiglieri comunali >>.

