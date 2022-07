Schio: il centro vaccinale rimane allo SHED per tutto agosto

In considerazione delle temperature che continueranno a mantenersi alte sicuramente anche per il mese di agosto, l’Ulss 7 ha chiesto al Comune di Schio di mantenere la sede del centro vaccinale allo Shed in Via Pasubio, anziché trasferirsi, come la stessa azienda sanitaria aveva già richiesto, nella sede della ex Palestra in Via Marconi.

Lo Shed è infatti provvisto di aria condizionata e si presta a migliori condizioni di comfort per gli utenti e il tempo di attesa degli stessi.

Questa sistemazione, come richiesto dall’Ulss 7, verrà garantita intanto fino alla fine di agosto e soggetta a valutazioni per il periodo successivo.

«Mi preme sottolineare che il Comune di Schio sta offrendo la massima collaborazione alle esigenze organizzative che via via si verificano – dichiara il sindaco Valter Orsi – prova ne è che ogni richiesta dell’Ulss 7 è stata fin qui prontamente accolta».

«Ringrazio il Comune di Schio per la costante collaborazione e disponibilità – dichiara il direttore generale dell’Ulss 7 Carlo Bramezza – valuteremo nel frattempo come organizzarci al meglio dal settembre per garantire i nostri collaboratori e i cittadini».

Fonte: Comune di Schio