Sale il consenso al Sindaco

Indagine de “Il Sole 24 Ore” sul consenso dei sindaci, Rucco aumenta del 3%

“Un risultato che mi fa piacere e che mi sprona a fare sempre meglio per la città”

Il quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore

ha reso noto i risultati dell’annuale indagine denominata “Governance poll” che mette a confronto il risultato elettorale ottenuto da ogni singolo sindaco delle città italiane nel giorno della propria elezione con il gradimento attuale rilevato dal sondaggio.

A livello nazionale, e quindi anche regionale, il primo posto è occupato dal primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro che fa registrare un +10,9, passando dal 54,1% ottenuto nel 2020 all’attuale 65% dei consensi.

Ma in Veneto si registra anche un risultato positivo

per il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che rispetto al risultato elettorale ottenuto nel 2018 (50,6%) vede aumentare il proprio consenso quasi del 3% , raggiungendo quota 53,5%.

In classifica si attesta al 43° posto, poco dietro al collega di Treviso Mario Conte che risulta essere stabile passando dal 54,5% ottenuto al voto al 54%.

“E’ un risultato che mi fa piacere – afferma il sindaco Francesco Rucco – e che accolgo positivamente, ma non è certo mia intenzione sedermi sugli allori, anzi mi sprona a fare sempre meglio per la città cercando di garantire servizi di qualità ai cittadini e di completare le importanti opere pubbliche che abbiamo in cantiere”.