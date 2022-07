Romano D’Ezzelino: scontro tra due auto con due feriti

Alle 7:10, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Spin e Via Palazzo Storto a Romano D’Ezzelino per lo scontro tra due auto: due feriti.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti, rimasti incastrati al posto guida della Mercedes Classe C ed A.

I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati stabilizzati dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.