Resoconto della visita della delegazione giapponese a Thiene

Lo scorso fine settimana è stata in visita a Thiene la delegazione giapponese della città di Tokorozawa, presieduta dal sindaco Masato Fujimoto, per un proficuo soggiorno all’insegna del rinsaldamento dei legami e dei rapporti di amicizia tra le due comunità.

Sono state giornate dense di appuntamenti e di visite in alcuni luoghi iconici del territorio della Pedemontana, alla scoperta di alcuni dei più significativi luoghi di interesse locali.

Il programma della visita

Venerdì mattina gli ospiti sono stati accolti da una delegazione del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza, guidata dalla presidente Silvia Marta, e hanno visitato l’azienda A.Z. Spa di Thiene.

Nel pomeriggio, dopo l’accoglienza della delegazione in municipio e l’incontro con il sindaco Gianantonio Michelusi, è stata firmata una lettera di intenti, finalizzata a gettare le basi per un possibile gemellaggio tra le due città, con l’auspicio di creare legami di amicizia duraturi nel tempo e relazioni economiche, sociali, culturali e turistiche stabili tra le due comunità.

In serata, gli ospiti hanno visitato il Castello di Thiene, e sono stati allietati da figuranti della Rievocazione Storica Thiene 1492.

Nella mattina di sabato la delegazione ha visitato la casa natale di Arturo Ferrarin e ha effettuato una visita enogastronomica a una cantina di Breganze.

Nel pomeriggio gli ospiti hanno visitato il laboratorio dove è in costruzione lo SVA 9 di Giorgio Bonato, presidente dell’associazione RTHM, per poi trascorrere il tardo pomeriggio e la serata in Aeroporto a Thiene.

Nella mattina di domenica è stata effettuata la visita al museo dell’aeronautica G. Caproni, mentre nel pomeriggio gli ospiti hanno potuto ammirare Villa Godi Malinverni e assistere ad un concerto di quartetto d’archi dei giovani musicisti della Ludus Musicae.

La delegazione giapponese è poi ripartita il lunedì mattina.

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli