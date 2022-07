Rapina una donna con una pistola

Preso dalla Polizia – Disposto il fermo dal Pubblico Ministero

Nei giorni scorsi, alle prime luci dell’alba,

su disposizione della Centrale Operativa della Questura un equipaggio della Squadra “Volanti” interveniva in via Meschinelli dove una donna era stata aggredita e rapinata da un soggetto travisato ed armato di pistola .

Gli Agenti di Polizia, dopo essersi accertati delle condizioni di salute della vittima – che aveva riportato anche una ferita al capo – rinvenivano poco distante, in una delle vie percorse dal malvivente durante la fuga, la borsa oggetto della rapina, contenente alcuni effetti personali ma priva del denaro e di documenti.

Durante le operazioni di soccorso della vittima e di ricerca del responsabile, i poliziotti venivano avvicinati da un privato cittadino che riferiva di aver incrociato un soggetto corrispondente alle descrizioni che impugnava una pistola, nella stessa via ed ora del delitto segnalato, e che il soggetto stesso era stato ripreso dalle telecamere installate sulla sua autovettura .

Dopo aver acquisito e visionato ancora sul posto

le immagini, gli Agenti erano in grado di riconoscere il soggetto armato nella persona di L. C. – cittadino romeno nato nel 1996 –, in quanto già noto alle Forze di Polizia per il suo tutt’altro che invidiabile curriculum criminale.

Al fine di trovare un riscontro a quanto accertato grazie alle riprese video effettuate dal cittadino che si era premurato di segnalare l’accaduto alla Polizia, gli Agenti della Squadra Mobile si recavano immediatamente presso l’abitazione del sospettato; nel corso della perquisizione effettuata sia sulla sua persona che in tutto l’appartamento da egli occupato, gli investigatori rinvenivano una pistola semiautomatica, rivelatasi poi un’arma inoffensiva ma del tutto simile a quelle reali, anche perché era stato asportato il tappo rosso, divenendo pertanto non distinguibile da un’arma vera.

Sempre nel corso della perquisizione

venivano altresì rinvenuti alcuni documenti personali rapinati alla vittima, così come gli indumenti indossati dall’uomo al momento della rapina , oltre ad ulteriori oggetti ed effetti che sono al vaglio degli inquirenti. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Sulla base delle risultanze emerse dall’attività d’indagine effettuate dagli investigatori della Questura, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Vicenza ha emesso un provvedimento di Fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata nei confronti del cittadino romeno, a carico del quale sono emersi elementi indizianti circa la sua responsabilità dell’evento criminoso.

In seguito il G.I.P. del Tribunale di Vicenza ha emesso nei confronti del fermato una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere.

Al termine delle attività investigative

L. G. veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Questura di Vicenza – COMUNICATO STAMPA del 18 Luglio 2022