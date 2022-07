Racchella (Lega): nuova legge per dare maggiori diritti ai lavoratori dello spettacolo

«Con il voto di oggi inizia finalmente una nuova stagione per tutti i lavoratori del settore dello spettacolo che vedranno riconosciuti tutele e diritti dopo anni bui, aggravati anche dalla pandemia.

Un provvedimento che la categoria attendeva da troppo tempo

e che la Lega ha votato convintamente, grazie anche all’ottimo lavoro del sottosegretario Lucia Borgonzoni: cambieranno previdenza e assistenza, saranno riconosciute l’indennità di discontinuità e l’equo compenso dei lavoratori autonomi, verranno istituiti un Registro nazionale dei lavoratori, l’Osservatorio e il Tavolo permanente presso il Ministero della Cultura. Lo Spettacolo è un’opera d’arte vivente.

Un Paese che non investe su cultura, sapere, creatività è un Paese che rinuncia al proprio futuro e alla coesione sociale». – Lo dichiara il deputato della Lega On. Germano Racchella.

Il disegno di legge delega votato convintamente dalla Lega si pone l’obiettivo di migliorare l’assetto normativo, di riordinare e rivedere gli ammortizzatori sociali, di introdurre nuovi sistemi di tutele per i lavoratori di questo settore.

Promuove e sostiene i lavoratori professionisti dello spettacolo, riconoscendo il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti come strumento indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiana in Europa e nel mondo.

Riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità

quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive.

Tra i più importanti risultati, vi è appunto il riconoscimento della discontinuità dell’attività lavorativa.

In questo settore, infatti, il rapporto di lavoro può essere discontinuo, in ragione di esigenze di produzione che possono giustificarne l’impostazione o in quelle situazioni nelle quali invece è strutturale, e tuttavia deve essere sempre uno schema che prevede e consente garanzie e tutele.

Il provvedimento quindi riconosce la specificità delle diverse prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, anche se rese in brevi intervalli di tempo.

Riconosce ad esempio la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro ad ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo. Istituisce il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore, l’osservatorio dello spettacolo, il sistema nazionale rete degli osservatori, gli osservatori regionali e il tavolo permanente per lo spettacolo.

L’istituzione del registro nazionale non vuole, e non potrebbe mai,

mirare a escludere dall’esercizio della professione chi non sia iscritto a esso, infatti la libertà di assumere debuttanti continuerà a esistere e non si ha la presunzione di decidere chi è un attore e chi non lo è, ma si intende dare forza e identità a coloro che del lavoro di attore hanno fatto una professione su cui contare.

Riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituisce il registro nazionale degli agenti per lo spettacolo dal vivo.

Riconosce i Live club e istituisce il portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo, oltre che lo sportello unico per lo spettacolo.

La società italiana non ha solamente il dovere ma tutto l’interesse a sostenere gli artisti, tenuto conto del ruolo indispensabile che essi svolgono per migliorare la qualità della vita nella società e del contributo che forniscono per il consolidamento della democrazia.

On. Germano Racchella

Commissione Cultura, Università, Istruzione e Ricerca – Sindaco di Cartigliano (VI)