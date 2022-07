Premio lirico internazionale Marcella Pobbe 2022

Celebrazioni per i 100 anni dalla nascita dell’artista vicentina

Sarà un’edizione speciale quella del Premio Lirico Internazionale Marcella Pobbe che andrà in scena in via del tutto eccezionale nella splendida cornice del Castello di Montegalda il prossimo 30 luglio alle ore 20,30 nei luoghi natali dell’artista vicentina (Colzè di Montegalda 1921 – Milano 2003).

“Abbiamo colto l’occasione di organizzare un’edizione speciale del Premio Pobbe a conclusione dell’anno che ha visto l’anniversario della nascita del grande soprano vicentino- spiega Federica Morello, Presidente dell’Associazione Pobbe- Premio lirico internazionale.

E per questa edizione

il Comitato d’onore del Premio ha scelto di assegnare il riconoscimento ad una voce italiana di straordinaria bellezza e potenza, Daria Masiero, che accoglieremo e intervisteremo nel corso della serata di gala e che si esibirà offrendo al pubblico l’interpretazione di alcune arie del suo repertorio”.

Il comitato d’onore del Premio offrirà alla premiata, come da tradizione dell’Associazione, un gioiello di fattura unica e personalizzata.

Il nome della Masiero andrà ad aggiungersi all’albo d’oro olimpico della manifestazione, che negli anni ha visto protagoniste grandi celebrità della lirica: Daniela Dessì, Mariella Devia, Carmela Remigio, Amarilli Nizza, Francesca Patanè, Tiziana Caruso, Giovanna Casolla, Hui He, Lana Kos, Daniela Schillaci, Maria Mudriak e Nino Machaidze.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento sono intervenuti il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco (anche in veste di Presidente della Provincia), che insieme al Sindaco di Montegalda Adrea Nardin ha sottolineato il grande valore del patrimonio storico-artistico e culturale legato alla Pobbe.

La manifestazione di premiazione sabato 30 luglio

si svolgerà nel corso di un concerto lirico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta da Stefano Romani, con la partecipazione di giovani artisti lirici di varie nazionalità quali il tenore cinese Shang Shuopu, il soprano ucraino Illaria Ethno, il mezzosoprano russo Marina Ogii ed il baritono armeno Hazar Mursitpinar.

“Mai come quest’anno la capacità di dialogare tra popoli e culture è essenziale pe ristabilire ponti e ricercare la pace- commenta Cristian Ricci, direttore artistico del Premio Pobbe.

Per questo abbiamo invitato artisti di nazionalità diverse, come peraltro da tradizione della nostra organizzazione, che da anni lavora in collaborazione con le massime Istituzioni pubbliche e in collaborazione con altre organizzazioni musicali e di alta formazione in contesti artistici internazionali e in progettualità culturali che interessano tutti i Paesi del mondo.

Il programma del concerto

spazia nel grande repertorio lirico e operistico da Rossini a Puccini con qualche sorpresa che stiamo preparando con l’Orchestra Sinfonica del Veneto per una serata di grande musica e di grande emozione”.

Nel corso della serata, condotta da Federica Morello, interverrà il giornalista Antonio di Lorenzo, autore per l’occasione di un brillante articolo dedicato alla “divina” ed Enrico Hüllweck già Sindaco di Vicenza negli ultimi anni di vita di Marcella Pobbe e oggi tra l’altro Presidente dell’Orchestra Sinfonica del Veneto.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vicenza, è realizzata in collaborazione con il Comune di Montegalda e con il sostegno della Regione del Veneto, della Provincia di Vicenza e di Banca del Veneto Centrale, San Marco Group, Aermec, My Venice e Lorenzin srl.

L’evento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0444-736417 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Vicenza, 21 luglio 2022