Potenziata l’ortopedia all’ULSS 7 Pedemontana

I reparti vengono potenziati con l’assunzione di 9 nuovi medici

Con l’ultima procedura concorsuale di Azienda Zero, relativamente alla specialità di Ortopedia e Traumatologia si è provveduto all’assunzione di 9 medici Ortopedici che rinforzeranno la dotazione degli organici in essere sia a Bassano del Grappa che a Santorso che naturalmente ad Asiago. ”Con la loro presa in servizio – commenta il Direttore Sanitario, dott. Antonio di Caprio – si darà corso in maniera più efficace al recupero dell’attività sia ambulatoriale che chirurgica”.

Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

“Nonostante le difficoltà, continuiamo nel perseguimento degli obiettivi di potenziamento dello staff di Ortopedia e degli altri reparti attraverso le nuove figure individuate e con le altre che prevediamo possano arrivare in tempi brevi tramite concorso – dichiara il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza – E’ indispensabile in questa fase valorizzare al massimo tutte le risorse mediche e offrire così un servizio più efficace all’utenza nei nostri tre Ospedali. Puntiamo ad avere l’Ortopedia più efficiente di tutta la Regione e con la ripartenza di quella di Asiago assieme al nuovo primario dott. Chemello, siamo convinti di centrare l’obiettivo”.