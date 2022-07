Pioggia d’oro a Bassano anche nel Nuoto Pinnato

Anna Pontarollo, atleta juniores

dell’impianto natatorio comunale bassanese Aquapolis conquista i campionati Italiani di Napoli

Anna Pontarollo, classe 2004, studentessa modello bassanese e vincitrice del Premio Panathlon “Profitto e Sport” dimostra come essere vincenti a scuola è una coerenza della pratica sportiva di alto livello.

Già campionessa italiana di nuoto, ha solcato le acque ai Campionati Italiani di Nuoto Pinnati svoltisi nella gloriosa e nota piscina di Scandone a Napoli dal 1 al 3 Luglio.

Oro nei 100 mt pinne, oro nei 200 mt pinne, oro nei 400 mt pinne,

Anna non si è fatta scrupolo nel tenere la testa di tutte le lunghezze di gara con risultati cronometrici di assoluto rilievo.

Ancor prima della maturità Anna Pontarollo di “laurea” per ben tre volte campionessa italiana Juniores ai campionati italiani di nuoto pinnato.

Luca Volpato, allenatore di Anna commenta:

“un risultato così importante non è mai scontato, ma la costanza e la determinazione di Anna l’hanno premiata come nel nuoto anche in questa disciplina sempre più ricercata”.

Prosegue poi Pierpaolo Longo, direttore dell’impianto bassanese:

“l’orgoglio è doppio, una vittoria di una ragazza esempio di educazione e disciplina, oltre a riportare la città di Bassano del Grappa sui podi nazionali con un’atleta bassanese, nonostante due anni di difficoltà per il mondo del nuoto e per la nostra società, che grazie a questi risultati portano a investire sui nostri giovani talenti”.

Anna Pontarollo conclude:

“un’esperienza impegnativa, a cui tenevo molto perchè il nuoto pinnato, non è il nuoto, ha delle peculiarità tutte sue, ma le nuove sfide mi hanno sempre affascinato!”

La stagione sta giungendo al termine ma Anna e i suoi preparatori già stanno programmando i prossimi traguardi, perchè lo sport non si ferma mai.

COMUNICATO STAMPA 05 luglio 2022