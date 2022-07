Perdono l’orientamento: recuperati due escursionisti

Alle 14 circa

il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un coppia padovana, C.D., 45 anni, lei, P.S., 48 anni lui, che aveva perso l’orientamento nella zona di Casara Val Veccia.

Partiti poco dopo Contrada Rubbio con il loro cane seguendo il sentiero 765, i due volevano fare un giro tra le trincee della Grande Guerra.

Dopo aver smarrito la direzione,

complice la stanchezza e un po’ impauriti, hanno però chiesto aiuto.

Risaliti alle coordinate del punto in cui si trovavano, i soccorritori hanno tentato di reindirizzarli dando loro indicazioni telefoniche, per poi raggiungerli, avvicinandosi in jeep e poi a piedi.

Una volta da loro, le due squadre li hanno guidati a ritroso, fino al fuoristrada e poi alla loro macchina, a un chilometro circa di distanza.

Conco Lusiana (VI), 08 – 07 – 22

Michela Canova – Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sito www.cnsas.veneto.it