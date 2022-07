Trilantic Europe acquisisce da Orienta Capital Partners la maggioranza di Passione Unghie.

Orienta Capital Partners e i fondatori di Passione Unghie rimangono azionisti.

Orienta Capital Partners,

società specializzata in investimenti in PMI dall’elevato potenziale di crescita, annuncia oggi la cessione della partecipazione di maggioranza di Passione Unghie (“PU”) a Trilantic Europe, primario operatore di private equity paneuropeo.

I fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli manterranno una partecipazione di minoranza nella società, così come Orienta Capital Partners.

Fondata nel 2011 a Vicenza, Passione Unghie

è una realtà nativa digitale al 100% specializzata in prodotti per la cura delle unghie con un focus primario sui prodotti basati su raggi UV; i suoi prodotti principali sono: semipermanente, “nail builder” e smalto gel.

L’azienda rappresenta il principale e più innovativo e-commerce nel mercato italiano dei prodotti per unghie e l’unica piattaforma di questo tipo in Europa, con sedi in Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Orienta Capital Partners ha acquisito le quote di maggioranza di PU nel 2019: da allora la società ha fortemente accelerato la sua crescita, che ora conoscerà ulteriore impulso grazie a Trilantic Europe.

L’opportunità è scaturita da una ricerca settoriale di Trilantic Europe, motivata dalla conoscenza già acquisita nel settore della cosmesi.

L’azienda è risultata in linea con la strategia di Trilantic Europe, volta a supportare società in crescita e focalizzate sul digitale. Trilantic Europe si è avvalsa nella due diligence di esperti del settore di alto profilo, che si prevede continueranno a collaborare in qualità di Senior Strategic Advisors.

Mario Gardini, Partner di Orienta Capital Partners,

ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di aver sostenuto Passione Unghie in questi ultimi anni di cambiamento e di successo, durante i quali siamo passati da 17 a 43 milioni di euro di fatturato.

Siamo altresì felici di dare il benvenuto a un nuovo partner e crediamo che Trilantic Europe sia perfettamente posizionata per supportare PU verso i suoi obiettivi in termini di crescita e sviluppo.”

Giacinto d’Onofrio, Partner di Trilantic Europe,

ha commentato: “Continuiamo a diversificare e a far crescere il portafoglio di Trilantic Europe: siamo sempre alla ricerca di aziende di qualità e con importanti prospettive di crescita a lungo termine.

Siamo lieti di diventare il nuovo azionista di maggioranza di Passione Unghie e siamo entusiasti di sostenere il suo team per far crescere quella che è già una rilevante piattaforma di e-commerce nel settore”.

Christiana Asekun e Fabio Covioli, fondatori di Passione Unghie,

hanno commentato: “Questa è una tappa molto importante nel percorso dell’azienda. Trilantic Europe sosterrà attivamente l’espansione della piattaforma e-commerce di PU in nuove aree geografiche, e abbiamo deciso di rimanere come azionisti di minoranza, perché crediamo fortemente nel potenziale di crescita dell’azienda che abbiamo fondato.”

I termini dell’operazione non sono stati resi noti.

Trilantic Europe è stata assistita da Lincoln International, LMCR / Studio Legale, BCG, EY, ERM e Foglia & Partners. Orienta Capital Partners e i fondatori sono stati assistiti da Jefferies, Shearman & Sterling, Roland Berger e EY.

Orienta Capital Partners

Orienta Capital Partners, con sede a Milano e a Forlì, è una società specializzata in investimenti – col ruolo di lead-investor in PMI dall’elevato potenziale di crescita.

I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017, Orienta ha perfezionato 12 investimenti: Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la quota di maggioranza della quale è stata venduta a Trilantic Europe nel 2022), Virosac e Rapid (sacchi per nettezza e conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica), Rockin’1000 (grandi eventi live).

Trilantic Europe

Trilantic Europe è un operatore indipendente di private equity specializzato in operazioni di buyout di mid-market. Trilantic Europe è gestita da un gruppo di 30 professionisti ed ha sedi operative a Londra, Milano, Amburgo, Madrid e Lussemburgo.

Dal 2004 Trilantic Europe ha investito oltre 2,4 miliardi di euro in 26 società e attualmente gestisce circa 2,3 miliardi di Euro di asset da un’ampia base di investitori.

Passione Unghie

Fondata nel 2011 da Christiana Asekun e Fabio Covioli – con sede a Vicenza – Passione Unghie è il primo marchio italiano di nailcare al 100% digitale che vende i suoi prodotti attraverso un e-commerce proprietario.

PU offre prodotti di tendenza focalizzati sul consumatore (con oltre 1.900 referenze) con un catalogo costantemente aggiornato (circa 30 nuovi lanci al mese).

L’azienda ha costruito negli anni un’importante comunità social caratterizzata da grande engagement e composta principalmente da professionisti

Vicenza, 25 luglio 2022