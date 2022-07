Paolo Rossi: debutta al cinema Araceli il docufilm

Indimenticabile goleador e icona della vittoria dei Mondiali del 1982

Domani, alle 21.30, la pellicola “Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda”

Debutterà al cinema Araceli domani, martedì 5 luglio, alle 21.30,

il docufilm “Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda”, in concomitanza con il quarantesimo anniversario della vittoria della Nazionale ai Mondiali di Spagna del 1982.

I 40 anni dalla Coppa del Mondo dell’82 e il ricordo dell’indimenticato Pablito saranno celebrati anche mercoledì 6 luglio in piazza dei Signori con una cena di gala e concerto, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Paolo Rossi, organizzata da FSP Federazione Sindacale Polizia di Stato di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza, la Fondazione a lui dedicata e i familiari.

Il documentario, che sarà proiettato in una versione inedita per la sala, inizia il suo percorso nella città adottiva di Paolo Rossi.

È un ritratto intimo e toccante

di uno dei più grandi ed amati calciatori di tutti i tempi il cui nome si è legato indissolubilmente allo storico mondiale di Spagna dell´82

Tre prodigiosi gol contro i fenomeni del Brasile, due alla Polonia in semifinale e uno in finale con la Germania trascinarono l’Italia ad una vittoria in grado di travalicare i confini dello sport per farsi occasione di rinascita per un paese che usciva da una fase storica assai difficile e complessa.

Come racconta lo stesso Rossi nel film “La Nazionale fu la metafora di un’Italia che crede, che lotta che spera”.

Amato per il suo talento e il suo fascino, per il fair play e per il suo stile unico, Rossi è uno dei giocatori simbolo di quella generazione di campioni che hanno segnato l’età d’oro del calcio.

La sua preziosa testimonianza diretta,

i filmati d’epoca e gli inediti contributi di compagni di squadra e giocatori indimenticabili come Falcao, Platini, Maradona, Zico, Rummenigge e Baggio, ci restituiscono un affettuoso ed emozionante ritratto di Pablito, che ha saputo dimostrare, con i suoi trionfi e le sue cadute, quali incredibili traguardi si possano raggiungere con una straordinaria volontà e la determinazione a non arrendersi mai.

Non solo un film su Paolo Rossi, la sua vita e le sue gesta sportive, ma soprattutto l’unico ed irripetibile lavoro cui Paolo ha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi della sua impostazione.

Un film che quindi, oltre a raccontarci tutto su Pablito ci regala anche un ritratto senza eguali di quella bellissima persona che è stata il Signor Paolo Rossi.

Il film è impreziosito dal brano inedito dedicato a Rossi: “Mio Fratello è un campione”, scritto da Mario Lavezzi, uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, con Lorenzo Vizzini e Luca Durgoni.

È diretto da Michela Scolari e Gianluca Fellini, prodotto da FilmIn’Tuscany e 44 Production e distribuito da FilmIn’ Tuscany, 44 Production, Phoenix Worldwide Entertainment.