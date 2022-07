16 vicentini a Venezia per l’Oscar Green 2022

Ambito riconoscimento dell’Agricoltura veneta

Coldiretti Vicenza: “Giovani sempre più preparati ed innovativi, pronti a competere in un futuro in cui la formazione è una delle chiavi del successo imprenditoriale”

Domani alle 12 nella sala del Consiglio di Ca’ Corner,

sede della Città Metropolitana di Venezia, 16 giovani agricoltori vicentini, si contenderanno l’Oscar Green di Coldiretti Veneto, il premio per l’innovazione in agricoltura promosso da Giovani Impresa, su un totale di oltre cento neo-agricoltori provenienti da tutta la regione.

Un concorso giunto alla 16a edizione, che valorizza ingegno, capacità e fantasia imprenditoriale delle nuove generazioni dell’agricoltura.

I candidati in gara

hanno presentato i loro progetti classificandoli in sei categorie:

Campagna amica (rapporto tra produttore e consumatore),

Coltiviamo la solidarietà (esperienze di agricoltura sociale),

Custodi d’Italia (storie di salvaguardia e recupero del territorio),

Energie per il futuro (sostenibilità ambientale),

Fare filiera (capacità di mettersi in rete) ed Impresa digitale (alta tecnologia applicata).

Sarà una sfida avvincente ed in cui a vincere saranno le migliori idee per ciascuna delle categorie. “I nostri giovani sono sempre più preparanti ed innovativi – commenta Coldiretti Vicenza – pronti a competere in un futuro in cui la formazione è una delle chiavi del successo imprenditoriale”.

I talenti dell’agricoltura veneta saranno premiati dal presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, dalla delegata nazionale di Giovani Impresa Veronica Barbati e dal direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro.

L’iniziativa gode del patrocinio del Città Metropolitana di Venezia e del sostegno di: Intesa San Paolo, Maschio Gaspardo, Forgreen, Bassan Group, Consorzio Agrario Nord Est e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.​