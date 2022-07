Muore colto da malore fuori dalla sua casera

Alle 13 circa

la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un uomo colto da malore in località Casera Bobo, non distante dal Forcelletto.

G.M., 57 anni, di Valbrenta (VI), stava tagliando l’erba fuori dalla sua Casera quando all’improvviso si era sentito male, riuscendo solo a sedersi.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati l’elicottero di Treviso emergenza, l’ambulanza del Suem di Crespano e una squadra di soccorritori.

Purtroppo al personale medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo.

La moglie, che ha avuto un mancamento, è stata trasportata dall’ambulanza al l’ospedale di Bassano.

La salma, ricomposta e imbarellata, è stata portata dai soccorritori al Forcelletto, per essere lì affidata al carro funebre.

Valbrenta (VI), 08 – 07 – 22

Michela Canova – Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sito www.cnsas.veneto.it