Montorso Vicentino: Calpeda SpA

Calpeda stringe una partnership con Ambienta, fondo di private equity interamente focalizzato sulla sostenibilità

Calpeda SpA (“Calpeda”),

azienda che da oltre 60 anni sviluppa, produce e distribuisce in tutto il mondo pompe, motori e sistemi per il ciclo integrato dell’acqua, ha stretto una partnership con Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale.

Le famiglie fondatrici di Calpeda entrano con una partecipazione qualificata nella holding industriale Wateralia Spa (“Wateralia”), nata nel 2021 con l’investimento del fondo in Caprari SpA (“Caprari”), storica azienda modenese del settore delle pompe per acqua.

L’integrazione industriale tra Calpeda e Caprari pone le basi perché Wateralia diventi uno dei principali operatori indipendenti europei nel settore delle pompe e dei sistemi di pompaggio per il ciclo integrato dell’acqua. Il gruppo opererà con un modello di business integrato e quasi 1.000 dipendenti, 24 filiali internazionali con presenza diretta in 19 Paesi, una gamma di prodotti completa di circa 7.000 referenze e quasi 10.000 clienti in vari settori, tra cui infrastrutture idriche, industria, agricoltura, servizi domestici e residenziali.

In un mercato globale di grandi dimensioni,

il cui valore si stima sia superiore a 21 miliardi di euro, sostenuto da una solida crescita annuale del 3-4%, si apre la possibilità di crescere per dimensioni e quota di mercato nel settore delle pompe per acqua, oltre a continuare il processo di consolidamento attraverso ulteriori acquisizioni strategiche mirate a favorire l’ingresso in nuove regioni geografiche e in settori contigui.

Nel 2021 Calpeda ha registrato la migliore performance a livello di vendite e fatturato. La solidità del gruppo è confermata anche dai crescenti investimenti di questi anni (circa 30 milioni negli ultimi 3 anni di investimenti in strutture, impianti e R&D) e da un costante aumento del personale. Nel solo quartier generale di Montorso Vicentino si è passati dai 229 addetti del 2012 agli attuali 292. Dai numeri si evince che la famiglia ha perseguito nel corso degli anni l’idea di fare impresa del fondatore Vinicio Mettifogo e della sorella Licia: continuare a costruire valore nel tempo per creare posti di lavoro.

“Non era la prima volta che un fondo si interessava a Calpeda,

ma in Ambienta abbiamo incontrato il partner ideale per un progetto di perfetta integrazione industriale che equivale a una forte spinta verso il futuro – afferma il Presidente Renzo Lorenzi -. La nostra missione è portare acqua alle persone in un pianeta sempre più in difficoltà, senza sprecare risorse. Abbiamo condiviso questo proposito con Caprari e Ambienta, che hanno la sostenibilità insita nel proprio DNA e abbiamo creato Wateralia, un gruppo che ha il grande obiettivo di riunire le eccellenze italiane del settore per creare valore economico, sociale e ambientale. Forti di una visione comune, Calpeda, Caprari e Ambienta potranno fare la differenza a livello globale nel preservare il bene più prezioso che abbiamo, l’acqua”.

Mauro Roversi, Founding Partner e CIO di Ambienta Private Equity, ha commentato: “Calpeda si integra perfettamente sia nel portafoglio di investimenti di Ambienta che nella strategia di Wateralia, data la sua attenzione all’acqua come risorsa naturale vitale, il cui uso efficiente e la cui distribuzione sono costantemente messi in discussione. Grazie alla combinazione di Caprari e Calpeda all’interno di Wateralia, raggiungeremo una posizione di rilievo per espanderci ulteriormente sia attraverso le sinergie che le opportunità di consolidamento nel settore. Come per Caprari, siamo estremamente orgogliosi che le famiglie Mettifogo e Majolo abbiano deciso di unirsi ad Ambienta per raggiungere la prossima fase di crescita e successo”.

_____

Fondata nel 1959 da Vinicio Mettifogo e con sede a Montorso Vicentino,

Calpeda vanta un’ampia gamma di prodotti, quali pompe orizzontali, multistadio, sommergibili e sommerse, nonché pompe autoadescanti e periferiche. Con due siti produttivi italiani, 14 filiali internazionali e quasi 500 dipendenti, Calpeda rappresenta un marchio globale di pompe, motori e sistemi per l’acqua con vendite in più di cento Paesi. L’azienda, grazie al suo forte impegno nella ricerca e nello sviluppo, ha un ruolo di spicco nel promuovere una crescita sostenibile dell’industria idrica. Per ulteriori informazioni, consultare www.calpeda.com

Montorso Vicentino, 26 luglio 2022