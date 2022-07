Montecchio Maggiore: violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Il giorno 6 Luglio 2022 alle ore 16 circa

operatori del Corpo di Polizia Locale Dei Castelli intervenivano nel Parco pubblico di Via Europa, Montecchio Maggiore, per un soggetto che utilizzava bombola di colore spray, creando molestia ai frequentatori del parco.

Richiesto di fornire le generalità il soggetto al fine di contestare violazione del regolamento comunale, il soggetto, poi identificato come M.M.N., pregiudicato nigeriano del 2002, residente a Montecchio Maggiore, ma di fatto senza fissa dimora, rifiutava categoricamente, mantenendo un atteggiamento di sfida e disprezzo verso gli operatori, offendendoli ripetutamente.

Dovendo procedere all’identificazione gli operatori,

stante il perdurante atteggiamento oppositivo ed alterato del soggetto, invitato più volte sia a dichiarare generalità o in alternativa di recarsi al Comando per l’identificazione, gli operatori accompagnavano coattivamente l’individuo presso il Comando P.L.,

Durante l’accompagnamento coattivo il soggetto opponeva resistenza attiva, ferendo i due operatori. A seguito di perquisizione personale veniva constatato che il soggetto portava con sè un coltello a serramanico lungo circa 10 cm, che veniva sequestrato.

Il fermato veniva poi fotosegnalato presso la Compagna Carabinieri di Valdagno.

Gli operatori dovevano ricorrere al Pronto Soccorso per le cure delle lesioni patite durante l’accompagnamento coattivo ed infine denunciato, in stato di libertà, per i reati di rifiuto di fornire proprie generalità, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, nonché per il porto ingiustificato del coltello.

Si specifica che le appena citate sono ipotesi di reato della polizia giudiziaria, soggette a successiva sussunzione da parte del giudice inquirente e che comunque, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla sopra riportata vicenda sarà definitivamente solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

