Montecchio Maggiore (Vi) di scena: Te rangito…o féto da solo?

Te rangito…o féto da solo? è lo spettacolo di Lanfranco Fossà che avrà luogo giovedì 28 luglio alle 21 nell’incantevole scenario del Castello di Romeo a Montecchio Maggiore (Vi), con donazione consapevole a favore di Vicenza for Children.

La serata, realizzata con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore e la Pro Loco di Alte Montecchio, fa parte della rassegna “Palco libero in città – Estate d’eventi 2022”.

La rappresentazione teatrale viene realizzata con testi e regia di Lanfranco Fossà, Luca Mattinzioli e Gianluca Elponti. Le luci di Angelo Zanini e la scenografia Stogiro Nakarega. Il ricavato sarà devoluto a favore di Vicenza for Children, a sostegno dei progetti in atto per la Pediatria e la Chirurgia pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

“Il sorriso dura un istante, ma il suo ricordo può durare una vita intera”. Attorno a questo ruota l’emozionante serata. L’arte di imparare ad arrangiarsi fin da bambini. Una pratica che continuerà per tutta la vita. A volte furbescamente, a volte con un sorriso. L’arte di trovare nella vita di tutti i giorni la burla, quella che regala gioia e spensieratezza. Un copione scritto a tre mani… destre: Gianluca Elponti, Luca Mattinzioli & Lanfranco Fossà. Tutti uniti dalla passione per il teatro. Tutti e tre uniti dalla demenza.

Farsi dirigere dalla follia di Gianluca unita allo squilibrio di Luca non è facile. Ma anche stavolta Lanfranco si rialzerà, grazie anche all’assistente di regia Alessio Mantovani.

Per informazioni: Vicenza for Children – tel. 392.9900987. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato.