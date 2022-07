Montecchio Maggiore: Rigolon confermato comandante

Alessandro Rigolon è stato confermato come comandante della Polizia locale dei Castelli. Questa volta però non più in “utilizzo congiunto” a tempo determinato con il Comune di Lonigo, ma assunto (per mobilità) dal Comune di Montecchio Maggiore a partire dal primo di luglio 2022.

Fino al prossimo 30 settembre, ed eventualmente se si presenterà la necessità fino al 31 dicembre 2022. Il comandante Alessandro Rigolon sarà comunque in servizio anche, a tempo parziale, per Lonigo.

Il sindaco Gianfranco Trapula

«Siamo molto soddisfatti per questa assunzione che ci consente, com’era nostra intenzione, di proseguire l’importante percorso già avviato con il comandante Rigolon sul fronte della sicurezza del nostro territorio. – commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula –. Intanto, in questo periodo estivo, continuano i controlli per mantenere il decoro della città. In particolare, monitorando in orario serale le aree verdi e parchi. Ed anche in concomitanza con i tanti eventi e appuntamenti che stanno prendendo vita in questi giorni a Montecchio Maggiore».