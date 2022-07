Da poco dopo le 15:30,

i vigili del fuoco stanno operando sulle colline sopra l’abitato di Molvena in Via Parisoni per l’incendio di un campo che si è esteso all’attigua zona boschiva.

I pompieri accorsi da Bassano, Asiago, Vicenza, Schio con due autopompe, 4 autobotti, 2 moduli antincendio boschivo e 16 operatori, stanno lavorando per circoscrivere le fiamme.

Allertate le squadre dell’antincendio boschivo della regione.

Immagine in copertina di repertorio