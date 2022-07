Maddalene: interventi di arredo e cura urbana

Arredo urbano, alle Maddalene recupero del lavatoio e lavori lungo la pista ciclabile

Prendono il via lunedì 18 luglio alcuni interventi di arredo e cura urbana per un totale di 145 mila euro.

“Con questi lavori – dichiara l’assessore alle infrastrutture e arredo urbano Mattia Ierardi – risolviamo una serie di problematiche emerse nei quartieri, senza gravare sul bilancio comunale perché utilizziamo fondi provenienti da vendite di immobili. In particolare, abbiamo previsto il restauro del vecchio lavatoio comunale di strada delle Maddalene, compresa la sistemazione dell’area che sarà attrezzata con un tavolo e delle rastrelliere per farla ritornare un punto di aggregazione. Il lavatoio di via Imperiali, invece, dovrà essere demolito, perché troppo ammalorato e poco sicuro”.

Il primo intervento in programma riguarda proprio la demolizione del lavatoio di via Imperiali, all’incrocio con via Mastini. I lavori puntano alla messa in sicurezza dell’area su cui sorge la struttura che ormai versa in condizioni precarie.

Successivamente sono previsti lavori in località Cadibona, dove sarà sistemato il percorso ciclabile che costeggia il bosco di Maddalene. In corrispondenza della statua del Cristo verrà realizzata una recinzione in ferro battuto e saranno sistemati la pavimentazione e il raccordo con la pista. Durante i lavori sarà istituito un restringimento del percorso ciclopedonale di via Cadibona, ma sarà comunque sempre assicurato il passaggio.

Infine è prevista la manutenzione straordinaria del lavatoio di strada Maddalene. Saranno sistemati il manto di copertura, le vasche, le strutture in cemento, le grondaie e la pavimentazione. Saranno inoltre installati un nuovo impianto di illuminazione crepuscolare, delle rastrelliere porta biciclette ed un tavolo con panche.

Per eseguire alcuni interventi lungo la strada, sarà necessario il restringimento della carreggiata.