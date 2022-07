Le regole sulla privacy per le aziende che operano in Cina

Questo il tema del seminario organizzato per giovedì 21 luglio da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con la Fondazione Italia Cina.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online entro il 20 luglio

Il tema della gestione della privacy,

sempre più complesso, non riguarda solo l’Italia: al contrario le aziende che operano nei mercati internazionali devono porre una particolare attenzione a questo aspetto, a maggior ragione se si tratta di Paesi extra UE soggetti dunque a normative differenti.

In questo contesto, anche la Cina negli ultimi anni ha prodotto una serie di nuove leggi in materia di tutela dei dati personali che devono essere considerate con particolare scrupolo dalle imprese occidentali.

Su questo tema, Made in Vicenza

– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza – organizza in collaborazione con la Fondazione Italia Cina un webinar in programma giovedì 21 luglio alle 10:00.

L’incontro, dal titolo “Guida operativa alle tre leggi”,

approfondirà la normativa in vigore sulla protezione dei dati e delle informazioni personali in Cina, attraverso gli interventi di

Marco Bettin, Direttore Operativo della Fondazione Italia Cina;

Alessandro Zadro, Responsabile del Centro Studi della Fondazione Italia Cina;

Francesca Gaudino, soecialista di Baker McKenzie sulle normative per la sicurezza informatica;

Laura Formichella, esperta di normative sulla sicurezza dei dati per ADVANT Nctm;

Valentino Lucini, dello studio legale Wang Jing & GH, esperto delle normative sulla protezione dei dati personali.

Per informazioni e iscrizioni, entro il 20 luglio: Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it

Comunicato stampa n.8 – 7 luglio 2022