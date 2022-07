LAV Bassano

Da settimane si discute a Bassano sulla destinazione d’uso di 150 ettari di terreno in località San Lazzaro che vanno a diminuire la aree di Natura incontaminata.

La LAV di Bassano,

sostiene le iniziative di chi si stà battendo per salvaguardare le aree naturali necessarie per la salvaguardia della biodiversità vegetale e della vita degli animali domestici e selvatici.

Anche gli animali hanno esigenze vitali simili a quelle umane e il non riconoscerle comporta uno squilibrio dannoso per tutti.

Ormai il consumo di suolo ha reso gli animali selvatici prigionieri in miseri pezzetti di terra; così finiscono sotto le macchine, avvelenati dai diserbanti o uccisi per sport.

La moria di animali è continua; la scorsa settimana, un riccio è morto per uno di questi motivi nel Comune di Nove, ma si possono ricordare altre drammatiche situazioni accadute recentemente nel nostro territorio di caprioli disorientati o di uccelli impiccati da mani ignote.

Tutti noi stiamo soffrendo a causa dei cambiamenti climatici,

significa che tutta la Natura sta soffrendo e tutti gli animali con essa, con noi.

Noi potremmo riempirci di fabbriche o di altro di nostro gradimento, ma non saremmo mai in grado di ristabilire l’equilibrio alla Natura e il benessere naturale ai suoi abitanti umani e non umani.

Il sindaco di ogni Comune ha, per legge, la tutela degli animali oltre a quella dei suoi cittadini.

Questa sua delicata funzione lo obbliga ad avere una visione lungimirante sul futuro per conservare il benessere di tutti e per la saggia gestione del territorio.

In un momento storico come questo dove si parla tanto di “consumo del suolo” , risulta veramente anacronistica la decisione dell’Amministrazione Comunale, non si capisce perché per queste operazioni non si possano ristrutturare aree industriali in disuso.

La LAV nazionale ha diffuso un manifesto,

sottoscritto da varie personalità, relativo alla presente difficile crisi ambientale, con il titolo:”Non torniamo come prima” ( https://www.lav.it/chi-siamo/manifesto-lav) e invita le rappresentanze istituzionali comunali cittadine a prenderne atto.

LAV Onlus – Sede Territoriale di Bassano del Grappa

Via Angarano, 147 – Bassano del Grappa (VI) – 36061

Gli incontri si tengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 21:20

e-mail: lav.bassanodelgrappa@lav.it

facebook LAV Bassano del Grappa pagina ufficiale:https://www.facebook.com/LAVBassanodelGrappa/ ; gruppo pubblico:https://www.facebook.com/groups/105411892829476/

sito web: https://www.lav.it/sedi/bassano-del-grappa