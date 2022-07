L’8 luglio secondo incontro laboratorio di Confartigianato Imprese Vicenza dedicato a la “La sostenibilità per il settore moda”



Secondo incontro, venerdì 8 luglio,

sul tema “La sostenibilità per il settore moda” promosso da Confartigianato Imprese Vicenza, alla cui realizzazione contribuisce la Camera di Commercio, partendo dalla considerazione che la sostenibilità non è solo una esigenza dettata dalle contingenze, ma anche un bisogno sempre più sentito dalle imprese.

Dall’accesso al credito all’affidamento di commesse, non si può più prescindere dall’argomento, per questo Confartigianato Vicenza si pone l’obiettivo di fornire un supporto efficace alle aziende, partendo proprio dal settore della Moda, con un percorso articolato in laboratori su temi specifici.

L’iniziativa è promossa dal nuovo Centro Servizi per la Sostenibilità di Confartigianato Vicenza che si pone come soggetto promotore di un dialogo diretto con stakeholder e imprenditori, fornendo a quest’ultimi assistenza e strumenti per accompagnare le PMI nel loro percorso di transizione verso un modello di business sostenibile, supportandole nella gestione dei loro processi aziendali in ottica green.

Per Confartigianato Vicenza

la sostenibilità ambientale e sociale rappresenta un tema strategico, in particolar modo in relazione a un settore come quello della moda, dove già molte piccole imprese della filiera si ritrovano a dover gestire questo complesso processo di transizione collaborando in veste di fornitori per i grandi brand della moda.

Le imprese della moda infatti spesso entrano in contatto con i temi della sostenibilità per effetto delle richieste eterogenee provenienti dai maggiori committenti, a cui si devono adeguare per poter prendere in carico la commessa. Il bisogno quindi di strutturare un “set” informativo/documentale coerente con le richieste più frequenti in arrivo dai soggetti posti a monte della catena del valore diviene prioritario.

L’incontro di venerdì 8 si terrà nella sede di Confartigianato in Via Enrico Fermi 134, con inizio dalle ore 17.30.

Il laboratorio

si concentrerà su un nuovo potenziale servizio, da mettere a disposizione delle imprese del comparto moda, con l’intento di rispondere ad esigenze reali del settore, offrendo linee guida per lo sviluppo e la “raccolta” di documenti e dati funzionali a rispondere alle richieste dei committenti, sovente volte ad approfondire la conoscenza degli ambienti lavorativi dei propri fornitori, in ottica di sostenibilità prevalentemente sociale.

I laboratori si caratterizzeranno per un approccio partecipativo, basato sugli strumenti del “design thinking” e prevedranno la partecipazione di alcuni esperti in materia di certificazioni, audit e sostenibilità.

