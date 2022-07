La Costituzione nata in un ristorante

In questi giorni in cui lo scontento per la politica,

e la disaffezione dell’elettorato è stata riconfermata dalla percentuale totale finale di affluenza alle amministrative di pari al 54,7% degli aventi diritto nei circa 1.000 su 7.903 comuni italiani, e dove contemporaneamente i 5 referendum sulla giustizia sono stati bocciati considerato che alle urne si è recato appena il 20,9%, (ma sono dati che comunque vorremmo trattare con circospezione dopo la Dezinformacja constatata nei confronti della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina) probabilmente vale la pena di osservare quanto avviene al confine di casa nostra.

La Costituzione svizzera fu elaborata dai rappresentanti di tutti i Cantoni che si erano riuniti nell’attuale ristorante bernese Zum Aeusseren Stand. In poco meno di 50 giorni stilarono l’opera fondamentale della democrazia svizzera.

Al confronto la legge elettorale che presiede alla democrazia italiana, prevedeva l’elezione di 573 deputati alla Costituente, ma le elezioni non si poterono svolgere nelle province di Bolzano, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara. Risultarono quindi eletti: 556 costituenti.

L’Assemblea peninsulare

– invischiata in infinite discussioni – ad un certo punto nominò al suo interno una Commissione per la Costituzione composta di 75 membri, incaricati di stendere il progetto generale. Un più ristretto Comitato dei 18 si occupò di redigere il testo definitivo.

La costituzione italiana, che un super pagato guitto di regime ha definito «la Costituzione più bella del mondo.» scaturì dopo 189 giorni complessivi di lavori.

La Svizzera nel 1848 era già il terzo tentativo

di dare vita a una democrazia moderna. Il primo era opera della Francia, risaliva al 1798 e fallì cinque anni più tardi. Infatti, il 12 aprile 1798, la Francia raggiunse lo stadio – che avrebbe voluto conclusivo – della sua politica in Svizzera: la costituzione della “Repubblica Elvetica”, “una e indivisibile”.

Pensando di poter controllare meglio la politica di un unico Stato svizzero che di più Stati, più piccoli, Napoleone Bonaparte dovette presto accorgersi di aver capito poco degli svizzeri.

Il 12 dicembre 1802, in un discorso ai 68 notabili svizzeri giunti su invito a Parigi, Napoleone disse: «La Svizzera non assomiglia ad alcun altro Stato: per i fatti della sua storia, per la sua posizione geografica, per le sue diverse lingue e religioni e per 1’estrema differenza di costumi che si rileva fra le sue diverse parti. […]

La natura – egli dedusse – ha fatto il vostro Stato federalista, voler superare questo dato di fatto, non sarebbe cosa da uomo saggio. Per paesi diversi, diversi governi.»

Insomma la Svizzera

poteva non darsi peso del valore universale del modello costituzionale rivoluzionario; tutto ciò che si poteva fare… era averla “Stato neutrale, alleato della Francia” e poi, che si ritornasse pure al sistema dei Cantoni.

Il secondo tentativo, lanciato nel 1830-1831 dai Cantoni che si erano dotati di una Costituzione che fissava il principio della sovranità popolare e alcuni diritti fondamentali, venne bocciato sia dai Cantoni conservatori che da quelli radicali.

La terza volta fu quella buona: il 12 settembre 1848, la Dieta dichiarò che la Costituzione dello Stato federale era stata accettata. Si trovò finalmente un compromesso equilibrato tra democrazia autentica e puro federalismo.

E qui sia detto per inciso: la Svizzera contava sull’approvazione diplomatica della Gran Bretagna. Al contrario gli odierni secessionisti veneti sembrano affetti da dissonanza cognitiva.

Mancano di un Progetto di costruzione politica.

Ovvero non possono insegnare trucchi nuovi ad un cane vecchio, e sono un fallimento di grande successo. Infatti malgrado – nel territorio da loro rivendicato – abbiano numerose basi NATO e USA, non possono vantare l’appoggio diplomatico di tali soggetti.

Della repubblica italiana nata dalla resistenza non staremo qui a fare analisi. Ancor oggi si trascinano infinite polemiche, conferenze e pubblicazione di libri (vedasi, tra gli altri, quelli dello storico Gianfranco Stella o del giornalista Giampaolo Pansa) che documentano le stragi perpetrate dai partigiani – prevalentemente quelli comunisti – ben dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Per venire ai giorni nostri non ci dilungheremo nemmeno sul diritto internazionale spesso richiamato dall’indipendentismo.

È chiaro che i russi hanno invaso l’Ucraina, ma non dobbiamo ignorare che lo fanno tutte le potenze. Israele occupa da 60anni territori non suoi contro tutte le leggi della legalità internazionale e le risoluzioni ONU numero 181, 194, 242, 338.

L’Occidente si volta dall’altra parte. Il turco Erdogan sta massacrando i curdi e nessuno alza un dito. Perché lo Stato italiano che manda armi agli ucraini non le manda anche ai curdi?

Ma torniamo alla Svizzera del 1848.

Ci fu una singolare guerra di religione. La Guerra del Sonderbund vide a capo dell’esercito dei protestanti (e rivoluzionari) il generale ginevrino Guillaume Henri Dufour; un moderato del partito di centro, senz’altro anzi un conservatore illuminato.

E a capo dei cattolici conservatori… un protestante: J.U. von Salis-Soglio.

La maggioranza radicale della Dieta Federale dichiarò disciolto il Sonderbund nel 1847, e ciò portò alla guerra civile.

L’esercito confederale, forte di circa 100.000 uomini ed agli ordini del generale G.H. Dufour (che aveva fatto carriera nella Grande Armée napoleonica), fu inviato contro i ribelli.

Il Sonderbund fu sconfitto, tra il 3 ed il 29 novembre 1847, con una campagna praticamente incruenta: solo 86 morti in totale.

Sul piano militare la cronaca della guerra è piuttosto scarna.

Dufour disattese subito le improvvisazioni interessate di quei radicali che tentarono di condizionarlo nella scelta dei collaboratori e di imporgli delle mosse strategiche.

Egli fece chiaramente capire che l’unico capo militare era lui e che quella guerra per lui altro non era che una missione di pace, nella quale non c’erano nemici da sconfiggere che non fossero quelli sul campo di battaglia.

C’è da osservare in effetti che nella storia d’Europa nessun generale prima di allora aveva mai condotto una guerra con fini di assoluto pacifismo nei confronti del nemico.

Dufour volle imporre non la pace dei vincitori, ma la pace dei vincitori e dei vinti, nel segno di una vittoria comune.

Ciò che ebbe successo in Svizzera nel 1848, fallì invece nei Paesi circostanti.

Anche a Parigi, Monaco, Berlino, Vienna, Palermo e Venezia si sono vissute delle rivoluzioni borghesi.

Tuttavia, non sono state in grado di dare vita a uno Stato duraturo. La monarchia si è sempre ripresa il potere.

Una grave lacuna della Costituzione svizzera del 1848

portò presto a una vera e propria crisi costituzionale. Infatti, quando si fondò lo Stato federale si pensò ai cittadini svizzeri cristiani, ma non a quelli di religione ebrea. Francia, Stati Uniti e Olanda usarono la pressione delle sanzioni economiche nei confronti della Confederazione affinché mettesse sullo stesso piano ebrei stranieri e cristiani svizzeri.

Il cambiamento della Costituzione non era previsto e perciò fu necessaria una revisione parziale di nove articoli che dovette superare lo scoglio del voto popolare.

La libertà di domicilio degli ebrei venne infine accettata alle urne. I pieni diritti politici vennero concessi loro solo nel 1874. Nel 1872 Julie May presentò la prima petizione affinché il diritto di voto alle donne fosse riconosciuto nel testo costituzionale che doveva sortire dalla riforma del 1874.

Nel 1919-1921, le votazioni cantonali per l’introduzione del suffragio femminile furono negative, e cosi pure, dopo ben lungo iato, quelle federali del 1959 (655.000 voti contro 324.000 e diciannove cantoni contro tre).

A livello cantonale,

tuttavia, il suffragio femminile passò nello stesso anno nel Canton di Vaud, e poi in altri otto cantoni; a livello federale passò infine nel 1971 (con 621.000 voti contro 324.000 e sedici cantoni e mezzo contro cinque e mezzo).

Dieci anni dopo fu approvata la modifica costituzionale comportante la proclamazione dell’eguaglianza dei diritti fra uomini e donne. Ottenuto dalle donne il diritto di eleggere e di essere elette, anche nella scia del ’68 europeo (che in Svizzera molto stimolò l’attivismo delle organizzazioni femministe), 10 donne entrarono al Consiglio Nazionale (5 per cento), e una (2 per cento) al Consiglio degli Stati.

Detto semplicisticamente, mentre in Svizzera quasi tutti i passaggi istituzionali possono ricadere sotto l’esercizio della sovranità popolare, attraverso l’elezione dei rappresentanti, i referendum, e l’iniziativa su delibere e leggi.

Malgrado la Carta Europea dell’Autonomia Locale (del 15 ottobre 1985), non è così in Italia, che per sovrammercato non ha mai goduto del voto popolare d’approvazione della sua Costituzione.

È utile constatare che nemmeno ai re medievali era concesso il potere assoluto.

Per esempio, il 15 giugno 1215 il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto dai baroni inglesi a riconoscere una serie di libertà e privilegi in un documento solenne, la Magna Charta libertatum («Grande Carta delle libertà»).

Con alcune modifiche essa fu nuovamente concessa nel 1225 da Enrico III e confermata nel 1297 da Edoardo I, entrando a far parte delle leggi fondamentali del regno inglese.

La Magna Charta riconosce per iscritto i diritti dei feudatari, della Chiesa, delle città inglesi e degli «uomini liberi» (escludendo dunque i servi della gleba) nei confronti del sovrano d’Inghilterra, limitandone i poteri.

Sorprende quindi che Giuliano Amato, uno degli architetti del trattato di Lisbona, in una conferenza organizzata dalla Fondazione Walter Hallstein presso l’Università Humboldt di Berlino, abbia ammesso che il pensiero dietro questo Trattato UE è di riportare l’Europa al Medioevo.

Amato è colui che nel 2005 fu incaricato

di riconfezionare il fallito “Trattato Costituzionale” dopo i negativi referendum francese e olandese.

Alla testa di un gruppo di cosiddetti “saggi” finanziato dalla Fondazione Bosch e chiamato Action Committee for European Democracy, più noto come “Amato Group”, l’ex Premier italiano produsse il testo dell’odierno Trattato di Lisbona, che a parte qualche cambiamento cosmetico è essenzialmente uguale al trattato costituzionale.

Numerosi membri del Gruppo Amato sono anche membri del neonato European Council on Foreign Relations fondato da George Soros.

Il “democratico” Parlamento europeo – eletto a suffragio universale – condivide l’autorità legislativa e di bilancio dell’UE con il Consiglio dell’Unione europea (che ha la sua sede principale nel Palazzo Berlaymont a Bruxelles).

Il Parlamento e il Consiglio UE esercitano congiuntamente il potere legislativo e vengono spesso paragonati alle due camere di un sistema bicamerale.

Tuttavia,

similmente ai Parlamenti dei singoli Paesi non ha il potere di destituire la Commissione europea. Quest’ultima è una delle principali istituzioni dell’UE, suo organo esecutivo (ovvero il governo) e promotrice del processo legislativo.

Rappresenta e tutela gli interessi dell’Unione europea nella sua interezza e avendo il monopolio del potere di iniziativa legislativa, propone l’adozione degli atti normativi dell’UE, la cui approvazione ultima spetta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea; è responsabile inoltre dell’attuazione delle decisioni politiche da parte degli organi legislativi, gestisce i programmi UE e la spesa dei suoi fondi strutturali.

Di conseguenza Giuliano Amato cita impropriamente il “ritorno al medioevo” dell’UE, e l’esercizio della sovranità popolare conta poco.

Enzo Trentin