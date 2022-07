La colpa è del web o dei webeti?

Erich Fromm (1900-1980) che è stato uno psicoanalista, psicologo sociale e filosofo umanista tedesco di origine ebraica, ci offre la premessa per alcune constatazioni.

Nel 1955 Fromm scriveva:

«La ragione è la facoltà umana per comprendere il mondo attraverso il pensiero, in contrasto all’intelligenza, che è l’abilità umana per manipolare il mondo con l’aiuto del pensiero.

La ragione è lo strumento dell’uomo per arrivare alla verità, l’intelligenza è lo strumento dell’uomo per manipolare il mondo con più successo; la prima è essenzialmente umana, la seconda appartiene alla parte animale dell’uomo.»

In Italia, sin dalla loro nascita, i giornali hanno adottato un pensiero e una narrazione degli eventi concorde a quella dell’ideologia che li finanziava e che li aveva generati. Una manipolazione, insomma.

Carlo Sorrentino nel suo libro dal titolo: ‘Il giornalismo, che cos’è e come funziona’, ha spiegato che in Italia, sin dalla loro nascita, i giornali hanno adottato una narrazione degli eventi concorde a quella dell’ideologia che li finanziava e che li aveva generati, mantenendo quel tipico approccio autoreferenziale di élite-intellettuale.

Il giornalismo,

dunque, non è una mera trasmissione di dati e di informazioni, bensì un prodotto culturale.

Oggi la crisi economica mette questo approccio alle strette, obbligando le testate a restare in bilico tra il rispondere al potere o il rispondere agli inserzionisti. Inutile dire che il lettore non viene preso in considerazione neppure per sbaglio.

In una democrazia non ancora trasformatasi in “democratura” come quella italiota, i giornali servono come ‘cani da guardia’ che controllano il potere.

Ma lo scopo di gran parte dei mass-media italiani non è quello di sottoporre il potere ad uno sguardo critico.

Si prenda ad esempio la RAI-Radiotelevisione Italiana

completamente assoggettata ai partiti politici presenti in Parlamento malgrado il referendum dell’11 giugno 1995 dove ben 13.736.435, pari al 54,90%, avesse chiaramente deliberato di volere privatizzarla.

Lo scopo dei ‘cani da guardia’ autoctoni non è di porsi come difensori dei diritti o degli interessi del cittadino, nei confronti dei rischi e abusi di potere, menzogne e false verità, di framing o di alterazioni della realtà.

Lo scopo è di essere parte di una macchina di manipolazione; quindi l’atto del narrare mette a nudo questo problema: la riproduzione acritica della narrazione è il sintomo di un problema più ampio con il quale in Italia non siamo riusciti a fare i conti.

E se i giornali non informano più a dovere,

scatta un circolo vizioso in cui le persone smettono di fidarsi e vengono manipolate dalla propaganda politica

Parallelamente a questa presa d’atto, facciamone un’altra. Alexis De Tocqueville in ‘La democrazia in America’ (pubblicato in due volumi, il primo nel 1835, il secondo nel 1840), lo aveva osservato più di un secolo e mezzo fa, laddove scrisse del dispotismo dei partiti politici:

«Quando la massa dei cittadini non vuole occuparsi che di affari privati, i partiti meno numerosi non debbono disperare di poter divenire padroni dello Stato.

Non è caso raro, allora,

vedere sulla scena del mondo, così come sui nostri teatri, una moltitudine rappresentata da pochi uomini.

Costoro soli parlano, in nome di una folla assente o distratta; soli agiscono, in mezzo all’immobilità universale; soli dispongono capricciosamente, di tutte le cose; cambiano le leggi e tiranneggiano a loro arbitrio i costumi; e ci si meraviglia vedendo come un grande popolo può cadere schiavo di un pugno di uomini deboli e indegni.»

Ciò nonostante le forze che si oppongono alla visione di un ordine economico globale promossa dal Forum economico mondiale di Davos (WEF) stanno guadagnando terreno.

«L’incontro di quest’anno [Maggio 2022, anziché come di consueto in inverno. Ndr] si svolge nella situazione geopolitica e geo-economica più complessa degli ultimi decenni», ha detto il presidente del WEF Borge Brende durante una conferenza stampa.

«Dovremo concentrarci ancora di più sull’impatto e sui risultati.»

Insomma, un’ammissione di disagio.

David Bach, esperto di politiche economiche della IDM Business School

[ https://www.imd.org/search/searchresults/?Term=David%20Bach ], di converso ha osservato:

«Molti esponenti politici e leader d’impresa prendono le parti della de-globalizzazione perché la trovano economicamente o politicamente vantaggiosa.»

Tra questi ultimi troviamo interessante segnalare come materia di riflessione questa intervista del 14 Gennaio 2018 a Marco Bersani (socio fondatore del Comitato per l’abolizione dei debiti illegittimi), perché mette a nudo non solo i problemi, ma propone anche delle soluzioni stuzzicanti e praticabili.

Rimaniamo dunque guardinghi nei confronti di coloro (webeti…?

Che non conoscendo le potenzialità della rete finiscono per utilizzarla in modo grossolano e superficiale?) che si dichiarano appartenenti a partiti politici e vorrebbero disdegnare le rendite politiche.

In particolare l’«intelligenza» di quelli sedicenti indipendentisti; che sembrano affetti da dissonanza cognitiva.

Quel fenomeno secondo cui quando le credenze, conoscenze, opinioni su di sé, gli altri o il mondo, assumono un comportamento in contrasto con il loro atteggiamento.

Infatti non c’è «ragione» di gioire per l’elezione di un (e solo uno) loro ininfluente Consigliere comunale.

Predicano l’autodeterminazione e la democrazia diretta, ma concorrono in Giunte a guida di partiti nazionalisti che mai daranno loro soddisfazione.

Che non propongono un progetto di costruzione politica, e sembrano ignorare che l’indipendenza di per sé non garantisce il successo di nessun paese.

Ovvero, una manipolazione che con ingannevole onestà riempe la società di verità false e sussurri ad alta voce.

Enzo Trentin