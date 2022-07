Karin Ann supporter a Marostica della star americana LP

La cantante slovacca,

icona della Generazione Z e attivista LGBT+, protagonista del Tour italiano della famosa popstar

Ha appena lanciato un nuovo singolo “you make me miserable” >>> https://open.spotify.com/track/1iyRQc0Ip2UXbaR4FOoNM1?si=2206bd869318417b )

Il 30 giugno BBC RADIO 1 l’ha lanciato in anteprima mondiale

Spotify l’ha usata come testimonial per una campagna sui diritti delle minoranze

Lei è ormai la portavoce della comunità LGBT+ in tutta l’Europa dell’est e non solo

Vanity Fair Italia ne ha parlato qualche mese fa in occasione dell’uscita dell’EP

Vogue UK all’interno di una cover story su Billie Eilish l’ha citata come una sua credibile competitor sull’Europa

Sta facendo molte date in Europa di spalla a gruppi come Imagine Dragons, YUNGBLUD

Martedì 19 Luglio – Marostica Summer Festival – Marostica (Vicenza) – dalle ore 19



Venerdì 22 Luglio – Auditorium Parco della Musica – Roma – dalle ore 19

Karin Ann, cantante e icona della Generazione Z LGBTQ+ dei paesi dell’Est Europa dalla Slovacchia, protagonista come supporter del Tour in Italia della celebre cantante LP, artista americana gender-neutral, nel suo tour italiano.

Dopo Firenze, domani, Martedì 19 Luglio a Marostica al Marostica Summer Festival – Marostica (Vicenza) a partire dalle ore 19

Karin Ann è così supporter di apertura per LP prima di iniziare il nuovo il tour con la band statunitense Imagine Dragons. Sia Karin Ann che LP fanno parte della comunità LGBTQ+ e sono tra gli attivisti più popolari nell’Europa dell’Est.

Karin Ann è una cantante slovacca di soli 20 anni diventata in breve tempo un fenomeno dell’Europa orientale e si identifica come She/They prevedendo di continuare a sostenere e dar voce con forza ai diritti LGBTQ+.

Ad agosto 2021 è stata scelta da Spotify

per la campagna Equal Global come testimonial dei diritti umani e LGBT portando la sua immagine sui billboard di Times Square a New York City, mentre a settembre dello stesso anno, si è aggiudicata l’Award nella categoria “Scoperta dell’anno“ in occasione degli Zebrik Awards a Praga, in Repubblica Ceca.

A inizio luglio Karin Ann ha presentato al pubblico il suo nuovo singolo, “you make me miserable”. Si tratta di un brano di contrasti drammatici, musicalmente coinvolgente con ritmi pop-punk sferraglianti e melodie effervescenti, infusi di nostalgiche influenze pop anni ’80. Il contenuto del testo narra di un nuovo amore, contrastato e finito male dopo un tradimento inaspettato.

Il brano è stato co-scritto e co-prodotto da Karin Ann in collaborazione con Matt Schwartz (produttore anche di YUNGBLUD e Halsey).

LP, artista gender-neutral,

è nata a Long Island negli Stati Uniti, ma ha origini italiane di Napoli e Palermo. Non è solo una star alternativa e pop-rock, ma suona anche la chitarra, l’ukulele e l’armonica. LP si identifica come lesbica e neutrale di genere, che preferisce She/They, e spesso sostiene tutti i diritti LGBTQ+, aiutando le persone che possono essere alle prese con la loro identità o non accettate dalla loro comunità.

Dopo Firenze e Marostica Karin Ann seguirà LP a Roma, prima di ritornare in tour come support degli Imagine Dragons in Australia.

