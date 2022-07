ITS Academy: la riforma è legge

In Veneto la riforma punta a raddoppiare i diplomati nell’arco di tre anni

Perale: “Così si rafforza il legame con le imprese. Avremo più professionisti specializzati per l’innovazione e lo sviluppo delle aziende e del territorio”

Gli Istituti Tecnici Superiori diventano ITS Academy,

un salto di qualità che rafforza il legame tra l’alta formazione post diploma e le imprese. La riforma, approvata ieri pomeriggio dalla Camera dei Deputati, è finalmente legge.

Con grande soddisfazione da parte di tutti gli ITS del Veneto. “È un’occasione unica per l’innovazione e lo sviluppo delle imprese del nostro territorio – spiega Cristiano Perale, presidente della Rete delle Fondazioni ITS Academy del Veneto -.

La ripresa di molti settori industriali richiede,

infatti, nuovi professionisti con competenze specifiche. E i nostri percorsi di formazione professionalizzante sono la chiave di volta vista la possibilità di coinvolgere docenti che vengono dal mondo del lavoro fino al 70% del monte ore di formazione”.

La riforma prevede che, con le risorse del Pnrr, saranno incrementati i percorsi formativi e raddoppiati gli iscritti entro il 2026.

Le imprese saranno perno degli ITS:

almeno il 60% dei docenti dovrà provenire dal mondo del lavoro, gli stage in azienda dovranno rappresentare almeno il 35% del monte ore. Infine, per le imprese che investiranno negli ITS è previsto un credito d’imposta del 30%, che salirà al 60% per le province con maggior tasso di disoccupazione.

“In Veneto abbiamo anticipato la legge, dando vita, qualche mese fa, alla rete regionale degli ITS, nata proprio per raccogliere le esigenze di settori industriali, reti d’imprese e aziende o distretti e convertirle in progetti formativi specifici – prosegue Perale -.

E intendiamo raddoppiare i diplomati entro 3 anni grazie ai fondi del Pnrr.

Attraverso la formazione di giovani e l’aggiornamento delle competenze di persone già inserite nel mondo del lavoro, possiamo far crescere la produttività delle aziende in termini qualitativi e quantitativi. Le imprese hanno colto fin dalla loro istituzione il valore degli ITS, tanto che i nostri studenti sono così richiesti che esistono liste d’attesa per assumerli al termine del percorso formativo.

In media, quasi 9 nostri studenti su 10,

hanno un contratto di lavoro a un anno dal diploma, frutto delle esperienze costruttive fatte in azienda”. Per conoscere le opportunità dell’alta formazione tecnica post diploma veneta è sufficiente andare sul sito ITS Academy Veneto https://itsacademy-veneto.com

Tra le novità della riforma: più flessibilità per l’avvio di nuovi corsi in tempi rapidi, 8-10 mesi al massimo; percorsi più concentrati con una durata fino a 20 mesi complessivi; maggiore autonomia didattica per rispondere a precise esigenze di un settore industriale anche per la formazione di un numero contingentato di tecnici; utilizzo di strumenti contrattuali d’assunzione innovativi, di tutela del dipendente e di nuove agevolazioni per le aziende, come l’apprendistato di 3° livello.

